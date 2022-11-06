Главная новогодняя ель обошлась бюджету Перми в 1,36 млн рублей

Монтаж ели должны завершить к 17 ноября Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми на эспланаде начали устанавливать главную городскую новогоднюю ель. Согласно документации на сайте госзакупок, ее монтаж, обслуживание и демонтаж стоят 1 млн 360 тысяч рублей. Украшать центр Перми ель будет с 17 ноября по 20 февраля.

«С 07.11.2022 г. до 17.11.2022 г. услуга по монтажу городской новогодней ели; с 16.12.2022 г. до 19.02.2023 г. услуга по обслуживанию городской новогодней ели; с 20.02.2023 г. до 06.03.2023 г. услуга по демонтажу городской новогодней ели», — указаны в техзадании сроки работ. Изначально максимальная стоимость услуг составляла 1 млн 396 тысяч рублей, но была снижена в ходе аукциона.

Ранее URA.RU рассказывало, что ледовый городок на эспланаде обойдется бюджету Перми в 29,75 млн рублей. Он проработает до 19 февраля 2023 года. Еще более 10 млн рублей власти потратят на монтаж художественного оформления новогодних городских маршрутов.