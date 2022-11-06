Военный эксперт из ХМАО описал, как купить экипировку в зоне СВО

Тактическое снаряжение военнослужащие из ХМАО могут купить в регионах спецоперации

07 ноября 2022 в 19:44 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие из ХМАО смогут найти необходимую им экипировку в секторе спецоперации. Руководитель межрегиональной общественной организации «Союз морских пехотинцев и семей погибших защитников отечества» Александр Байбуз поделился с журналистом URA.RU информацией о рынке, где можно выменять походную аптечку на сигареты и купить бронежилет за рубли. «В секторе спецоперации СВО повсеместный рынок. Можно купить что угодно — в цене наличные российские рубли, — или выменять, например, на сигареты. Друг с ОМОНа собрал себе американский бронежилет с наплечниками, напашником, защитой шеи и всеми подсумками. А уж аптечки в сумке там — как жвачку в Нижневартовске купить», — прокомментировал Байбуз. По словам Байбуза, волонтеры не смогут обеспечить все потребности и закупить тактическое снаряжение для каждого военнослужащего, да и рынок экипировки в ХМАО гораздо менее разнообразен в сравнении с прифронтовыми регионами. «Есть критические потребности, которые должны быть закрыты в первую очередь, с этим мы помогаем. Но каждому военнослужащему нужно ориентироваться и на военно-учетную специальность, и на оружие, которое ему конкретно выдали (в первую очередь, из-за видов вооружения и разнообразных способов крепления — прим. URA.RU). Опытные военные сами закупают тактику индивидуально. Такие специфические вещи как, „банки“, ПБС, коллиматоры — это нужно непосредственно разведчикам, в первую очередь. Оптика нужна снайперам в качестве бонуса — хорошая, взамен штатной, которая идет вместе с винтовкой. Кроме того, никаких средств, собранных волонтерами, не хватит, чтобы закупить такой набор на каждого», — подчеркнул Байбуз. Ранее URA.RU писало о покупке волонтерами из Нижневартовска тепловизионных прицелов. Их удалось приобрести на деньги, собранные жителями. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил, что план мобилизации выполнен. С 1 ноября в стране начался призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации. Отправиться в сектор СВО могут военнослужащие на добровольной основе и контрактники.

Военнослужащие из ХМАО смогут найти необходимую им экипировку в секторе спецоперации. Руководитель межрегиональной общественной организации «Союз морских пехотинцев и семей погибших защитников отечества» Александр Байбуз поделился с журналистом URA.RU информацией о рынке, где можно выменять походную аптечку на сигареты и купить бронежилет за рубли. «В секторе спецоперации СВО повсеместный рынок. Можно купить что угодно — в цене наличные российские рубли, — или выменять, например, на сигареты. Друг с ОМОНа собрал себе американский бронежилет с наплечниками, напашником, защитой шеи и всеми подсумками. А уж аптечки в сумке там — как жвачку в Нижневартовске купить», — прокомментировал Байбуз. По словам Байбуза, волонтеры не смогут обеспечить все потребности и закупить тактическое снаряжение для каждого военнослужащего, да и рынок экипировки в ХМАО гораздо менее разнообразен в сравнении с прифронтовыми регионами. «Есть критические потребности, которые должны быть закрыты в первую очередь, с этим мы помогаем. Но каждому военнослужащему нужно ориентироваться и на военно-учетную специальность, и на оружие, которое ему конкретно выдали (в первую очередь, из-за видов вооружения и разнообразных способов крепления — прим. URA.RU). Опытные военные сами закупают тактику индивидуально. Такие специфические вещи как, „банки“, ПБС, коллиматоры — это нужно непосредственно разведчикам, в первую очередь. Оптика нужна снайперам в качестве бонуса — хорошая, взамен штатной, которая идет вместе с винтовкой. Кроме того, никаких средств, собранных волонтерами, не хватит, чтобы закупить такой набор на каждого», — подчеркнул Байбуз. Ранее URA.RU писало о покупке волонтерами из Нижневартовска тепловизионных прицелов. Их удалось приобрести на деньги, собранные жителями. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил, что план мобилизации выполнен. С 1 ноября в стране начался призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации. Отправиться в сектор СВО могут военнослужащие на добровольной основе и контрактники.