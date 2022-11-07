Предприятие делает реплики оружия для страйкбола Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Завод НПО «АЕГ» из Магнитогорска (Челябинская область) продолжил поставки электропневматических реплик оружия для страйкбола в США, Южную Корею и Японию несмотря на санкции. Как URA.RU сообщили в компании, на эти страны приходится до 50% продаж.

«США и Япония продолжают сотрудничать с нами. Производимые изделия пользуются спросом и высоко ценятся среди страйкболистов данных стран», — пояснил URA.RU главный инженер НПО «АЕГ» Иван Афанасьев.

Сложности возникли с отправками в Евросоюз. Как отметили в компании, это связано с наложенными ограничениями. Трудности в вопросах логистики и оплаты заставили европейских партнеров снизить интенсивность сотрудничества. Кроме того, европейцы более чувствительны к цене продукта, а товар теперь покупателям обходится дороже на 30%, если сравнивать с ценой ноября 2021 года.

По оценкам собеседника URA.RU, продажи снизились на 25%. В настоящее время половина продукции отправляется за рубеж, вторую приобретают клиенты внутри РФ. Постоянно на производстве, расположенном в Магнитогорске, производят восемь моделей электропневматических копий реальных образцов оружия: ВСС, ВССМ, ВССМ-Т, ВССМ-Б, АС, 9а91, 9а91-У и ВСК-94.

Это электропневматическая реплика оружия Фото: страница НПО «АЕГ» в соцсети «ВКонтакте»