Челябинская фирма к зиме предложила покупателям глинтвейн, грог и сбитень

Линейку морсов расширили глинтвейном и другими напитками Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Компания Красноармейского района (Челябинская область) «ЧелябЭкоПродукт» начал разливать в винные бутылки безалкогольный глинтвейн. Как URA.RU сообщил директор Александр Иванов, проект реализуют по заказу сетевого партнера. Также в холода жителям региона и всей страны предложат и другие «зимние» напитки — грог и глинтвейн.

«Поступил заказ от региональной сети магазинов, реализующих алкогольную продукцию. Будем разливать безалкогольный коктейль в винную тару емкостью 0,75 литра. В стандартном варианте тара из пластика, имеет объем 0,45 литра», — пояснил URA.RU Иванов.

На зимний ассортимент компания переориентировалась с наступлением холодов. В дополнение к морсам теперь также производят глинтвейн, грог и яблочный сбитень. В 2021 году зимние позиции завели в ассортимент в декабре. Сейчас это сделали двумя месяцами раньше. В итоге объем продаж зимних напитков рассчитывают удвоить.

Зимний ассортимент позволяет заместить снижающиеся на 30% продажи морсов. Летние напитки покупают меньше всего в октябре и феврале. В другие месяцы зимы ситуация лучше.

Сырье для продукции закупают у российских поставщиков. Вишню приобретают у садоводов Троицка и Аши. Клюкву с облепихой везут из сибирских регионов. Гвоздика, бадьян, кардамон и корица в качестве специй для напитков поступают из стран СНГ.

Летом производитель запустил в продажу линейку морсов с экзотическими вкусами. Продукция поставляется в региональные и федеральные торговые сети, в сеть фастфуда, суши-бары и собственные магазины.