Челябинский завод скрестит в морсах лайм, имбирь и облепиху

Челябинские морсы разнообразят экзотикой Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Линейку экзотических вкусов, смешанных с уральскими плодами, в августе запустит компания Красноармейского района (Челябинская область) «ЧелябЭкоПродукт». Как URA.RU сообщил директор предприятия Александр Иванов, ежегодно завод перерабатывает порядка 100 тонн растительного сырья.

«В августе начнем производитель вкусы „Грейпфрут—имбирь“, „Яблоко—лайм“. Мы работаем на натуральном российском сырье, к стандартной своей рецептуре добавляем южные ингредиенты. Работаем только с натуральным сырьем, без консервантов», — рассказал URA.RU Иванов.

Новый вкус «Облепиха—апельсин» уже распробовали покупатели московской сети «Вкусвилл» и «Жизньмарт» из Екатеринбурга. Спрос на продукцию из-за экономических санкций и ухода с рынка ряда производителей вырос за полугодие на 50% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. В связи с этим сезон активных продаж начался на два месяца раньше обычного: в марте, а не в мае.

Компания производит морсы из клюквы, вишни, облепихи и черной смородины. Продукция поставляется в сети «Пятерочка», Ашан» и «Спар». Каналы дистрибуции также налажены через сети «Додо-пицца», заправки «Газпромнефти», челябинские суши-бары «Суши Бай» и «Суши. До» и собственные магазины «Телега Эко».

Продукцию компания разливает в пластиковые бутылки. Несмотря на то, что упаковка не картонная, трудности у «ЧелябЭкоПродукта» также появились. Если раньше бутылки заказывали по мере необходимости, то при повышенном спросе на тару приходится ее закупать за месяц. Это отвлекло часть оборотных средств.