Глава Нижневартовска провел реформу мэрии ради усиления политического блока

В администрации Нижневартовска появится управление по работе с институтами гражданского общества Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко провел реформу пиар-блока. В департаменте общественных коммуникаций и молодежной политики появится новое управление по работе с институтами гражданского общества, которое будет, как сообщает источник URA.RU в администрации города, заниматься вопросами внутренней политики.

«В департаменте общественных коммуникаций и молодежной политики создано управление по работе с институтами гражданского общества. В управление переводятся штатные единицы из других структурных подразделений и самого департамента. Управление будет взаимодействовать с аналогичным по профилю комитетом городской думы и заниматься вопросами внутренней политики», — прокомментировал инсайдер.

По словам собеседника агентства, возглавит новое управление Алексей Моисеенко, который ранее работал заместителем начальника управления законности и правопорядка. «Пока распоряжения о назначении Моисеенко еще не было, идет подготовка», — добавил другой источник URA.RU в мэрии Нижневартовска. В пресс-службе мэрии информацию журналисту URA.RU информацию о планах создать новое управление в рамках департамента подтвердили.

Ранее URA.RU сообщало о назначении нового директора департамента общественных коммуникаций Нижневартовска. Им стала Оксана Котова, исполнявшая обязанности директора после ухода с должности Светланы Селивановой.