Почти половину зарплаты тратят пермяки на погашение ипотеки

Эксперты определили, какой процент от зарплаты жители Пермского края тратят на ежемесячное погашение ипотечного кредита. Рейтинг регионов РФ был опубликован в СМИ.
«Соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты в регионе — 47,6%. Средний размер ипотечного кредита — 2,6 млн рублей. Средний срок погашения — 269 месяцев», — указано в исследовании РИА Рейтинг. При этом Прикамье находится на 19 строчке рейтинга.
URA.RU уже писало, что пермяки стали чаще покупать квартиры в ипотеку. В середине лета этого года жители региона оформили почти 2 тысячи ипотечных кредитов на сумму более 5 миллиардов рублей. Таким образом, Пермский край вошел в десятку лидеров среди всех регионов РФ по развитию системы ипотечного кредитования.
Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P