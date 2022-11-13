13 ноября 2022
12 ноября 2022
11 ноября 2022

Почти половину зарплаты тратят пермяки на погашение ипотеки

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежемесячно жители Пермского края тратят почти половину зарплаты, чтобы погасить ипотеку Фото:

Эксперты определили, какой процент от зарплаты жители Пермского края тратят на ежемесячное погашение ипотечного кредита. Рейтинг регионов РФ был опубликован в СМИ.

«Соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты в регионе — 47,6%. Средний размер ипотечного кредита — 2,6 млн рублей. Средний срок погашения — 269 месяцев», — указано в исследовании РИА Рейтинг. При этом Прикамье находится на 19 строчке рейтинга.

URA.RU уже писало, что пермяки стали чаще покупать квартиры в ипотеку. В середине лета этого года жители региона оформили почти 2 тысячи ипотечных кредитов на сумму более 5 миллиардов рублей. Таким образом, Пермский край вошел в десятку лидеров среди всех регионов РФ по развитию системы ипотечного кредитования.

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Эксперты определили, какой процент от зарплаты жители Пермского края тратят на ежемесячное погашение ипотечного кредита. Рейтинг регионов РФ был опубликован в СМИ. «Соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты в регионе — 47,6%. Средний размер ипотечного кредита — 2,6 млн рублей. Средний срок погашения — 269 месяцев», — указано в исследовании РИА Рейтинг. При этом Прикамье находится на 19 строчке рейтинга. URA.RU уже писало, что пермяки стали чаще покупать квартиры в ипотеку. В середине лета этого года жители региона оформили почти 2 тысячи ипотечных кредитов на сумму более 5 миллиардов рублей. Таким образом, Пермский край вошел в десятку лидеров среди всех регионов РФ по развитию системы ипотечного кредитования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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