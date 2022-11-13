Почти половину зарплаты тратят пермяки на погашение ипотеки

14 ноября 2022 в 04:53 Размер текста - 17 +

Ежемесячно жители Пермского края тратят почти половину зарплаты, чтобы погасить ипотеку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Эксперты определили, какой процент от зарплаты жители Пермского края тратят на ежемесячное погашение ипотечного кредита. Рейтинг регионов РФ был опубликован в СМИ. «Соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты в регионе — 47,6%. Средний размер ипотечного кредита — 2,6 млн рублей. Средний срок погашения — 269 месяцев», — указано в исследовании РИА Рейтинг. При этом Прикамье находится на 19 строчке рейтинга. URA.RU уже писало, что пермяки стали чаще покупать квартиры в ипотеку. В середине лета этого года жители региона оформили почти 2 тысячи ипотечных кредитов на сумму более 5 миллиардов рублей. Таким образом, Пермский край вошел в десятку лидеров среди всех регионов РФ по развитию системы ипотечного кредитования.

Эксперты определили, какой процент от зарплаты жители Пермского края тратят на ежемесячное погашение ипотечного кредита. Рейтинг регионов РФ был опубликован в СМИ. «Соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты в регионе — 47,6%. Средний размер ипотечного кредита — 2,6 млн рублей. Средний срок погашения — 269 месяцев», — указано в исследовании РИА Рейтинг. При этом Прикамье находится на 19 строчке рейтинга. URA.RU уже писало, что пермяки стали чаще покупать квартиры в ипотеку. В середине лета этого года жители региона оформили почти 2 тысячи ипотечных кредитов на сумму более 5 миллиардов рублей. Таким образом, Пермский край вошел в десятку лидеров среди всех регионов РФ по развитию системы ипотечного кредитования.