Пермяки стали чаще покупать квартиры в ипотеку

Жители Пермского края в июле 2022 года оформили почти 2 тысячи ипотечных кредитов на сумму более 5 миллиардов рублей. Число выданных кредитов в сравнении с июнем выросло на треть, а их объем увеличился почти в полтора раза.
«Спрос на ипотеку в регионе начал постепенно восстанавливаться после сокращения объемов выдачи ИЖК в конце весны. Восстановлению кредитования способствовало прежде всего снижение ключевой ставки и процентных ставок по льготным ипотечным госпрограммам», — сообщает пресс-служба отделения Банка России в Перми.
На сегодня общий объем долгов жителей Пермского края по ипотечным кредитам составляет более 204 миллиардов рублей, увеличившись за год на 13%. Доля просроченной задолженности в общем объеме ипотечного жилищного кредитования остается на уровне 0,5%.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае ипотеку одобрили сотням айтишников. Это одна из мер поддержки IT-компаний, которая действует в регионе.
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Жители Пермского края в июле 2022 года оформили почти 2 тысячи ипотечных кредитов на сумму более 5 миллиардов рублей. Число выданных кредитов в сравнении с июнем выросло на треть, а их объем увеличился почти в полтора раза. «Спрос на ипотеку в регионе начал постепенно восстанавливаться после сокращения объемов выдачи ИЖК в конце весны. Восстановлению кредитования способствовало прежде всего снижение ключевой ставки и процентных ставок по льготным ипотечным госпрограммам», — сообщает пресс-служба отделения Банка России в Перми. На сегодня общий объем долгов жителей Пермского края по ипотечным кредитам составляет более 204 миллиардов рублей, увеличившись за год на 13%. Доля просроченной задолженности в общем объеме ипотечного жилищного кредитования остается на уровне 0,5%. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае ипотеку одобрили сотням айтишников. Это одна из мер поддержки IT-компаний, которая действует в регионе.