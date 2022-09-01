01 сентября 2022

Пермяки стали чаще покупать квартиры в ипотеку

В Пермском крае второй месяц подряд растет количество выданных ипотечных кредитов
© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на ипотеку в Пермском крае растет Фото:

Жители Пермского края в июле 2022 года оформили почти 2 тысячи ипотечных кредитов на сумму более 5 миллиардов рублей. Число выданных кредитов в сравнении с июнем выросло на треть, а их объем увеличился почти в полтора раза.

«Спрос на ипотеку в регионе начал постепенно восстанавливаться после сокращения объемов выдачи ИЖК в конце весны. Восстановлению кредитования способствовало прежде всего снижение ключевой ставки и процентных ставок по льготным ипотечным госпрограммам», — сообщает пресс-служба отделения Банка России в Перми.

На сегодня общий объем долгов жителей Пермского края по ипотечным кредитам составляет более 204 миллиардов рублей, увеличившись за год на 13%. Доля просроченной задолженности в общем объеме ипотечного жилищного кредитования остается на уровне 0,5%.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае ипотеку одобрили сотням айтишников. Это одна из мер поддержки IT-компаний, которая действует в регионе.

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Жители Пермского края в июле 2022 года оформили почти 2 тысячи ипотечных кредитов на сумму более 5 миллиардов рублей. Число выданных кредитов в сравнении с июнем выросло на треть, а их объем увеличился почти в полтора раза. «Спрос на ипотеку в регионе начал постепенно восстанавливаться после сокращения объемов выдачи ИЖК в конце весны. Восстановлению кредитования способствовало прежде всего снижение ключевой ставки и процентных ставок по льготным ипотечным госпрограммам», — сообщает пресс-служба отделения Банка России в Перми. На сегодня общий объем долгов жителей Пермского края по ипотечным кредитам составляет более 204 миллиардов рублей, увеличившись за год на 13%. Доля просроченной задолженности в общем объеме ипотечного жилищного кредитования остается на уровне 0,5%. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае ипотеку одобрили сотням айтишников. Это одна из мер поддержки IT-компаний, которая действует в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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