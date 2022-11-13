13 ноября 2022
12 ноября 2022

Ревнивый тагильчанин, убивший свою девушку ста ударами, предстанет перед судом

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчанин ударил свою девушку больше ста раз Фото:

В Нижнем Тагиле начнут судить мужчину, который ста ударами кулаками и палки до смерти забил свою девушку, грозившуюся вернуться к бывшему. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении прокуратуры. Там отметили, что мужчина, приревновав подругу, почти 90 раз ударил ее кулаками, а потом взял палку и до смерти избивал девушку по спине и голове.

Поводом для ревности стали ее угрозы уйти к бывшему мужу. Это, как и оскорбления и нецензурная брань, не понравилось свердловчанину, из-за чего он налетел на девушку. Если вина убийцы будет доказана, ему грозит до 15 лет колонии.

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В Нижнем Тагиле начнут судить мужчину, который ста ударами кулаками и палки до смерти забил свою девушку, грозившуюся вернуться к бывшему. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении прокуратуры. Там отметили, что мужчина, приревновав подругу, почти 90 раз ударил ее кулаками, а потом взял палку и до смерти избивал девушку по спине и голове. Поводом для ревности стали ее угрозы уйти к бывшему мужу. Это, как и оскорбления и нецензурная брань, не понравилось свердловчанину, из-за чего он налетел на девушку. Если вина убийцы будет доказана, ему грозит до 15 лет колонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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