Ревнивый тагильчанин, убивший свою девушку ста ударами, предстанет перед судом

14 ноября 2022 в 11:23 Размер текста - 17 +

Свердловчанин ударил свою девушку больше ста раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле начнут судить мужчину, который ста ударами кулаками и палки до смерти забил свою девушку, грозившуюся вернуться к бывшему. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении прокуратуры. Там отметили, что мужчина, приревновав подругу, почти 90 раз ударил ее кулаками, а потом взял палку и до смерти избивал девушку по спине и голове. Поводом для ревности стали ее угрозы уйти к бывшему мужу. Это, как и оскорбления и нецензурная брань, не понравилось свердловчанину, из-за чего он налетел на девушку. Если вина убийцы будет доказана, ему грозит до 15 лет колонии.

В Нижнем Тагиле начнут судить мужчину, который ста ударами кулаками и палки до смерти забил свою девушку, грозившуюся вернуться к бывшему. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении прокуратуры. Там отметили, что мужчина, приревновав подругу, почти 90 раз ударил ее кулаками, а потом взял палку и до смерти избивал девушку по спине и голове. Поводом для ревности стали ее угрозы уйти к бывшему мужу. Это, как и оскорбления и нецензурная брань, не понравилось свердловчанину, из-за чего он налетел на девушку. Если вина убийцы будет доказана, ему грозит до 15 лет колонии.