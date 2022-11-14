Рая Мамедова, оскорбившая россиян, отказалась от исков ко второй стороне конфликта

Обвиняемая отказалась отправлять встречные иски Фото: Артем Ковтун © URA.RU

Раиса Мамедова, которая оскорбила русских в Сургуте, отказалась от исков, которые обещала подать против одного из потерпевших — Дмитрия. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из суда, где проходит заседание.

«Дмитрий сообщил, что Рая остановила подачу заявлений, которые писала на него. По словам мужчины, в ответ он отказался жаловаться в полицию на клевету», — уточняет корреспондент URA.RU с места событий.

Ранее URA.RU рассказывало, что Раиса Мамедова устроила скандал в общедомовом чате и начала оскорблять русских. В ходе конфликта женщина угрожала мужчине и всем русским физической расправой и сексуальным насилием.