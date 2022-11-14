14 ноября 2022
13 ноября 2022

Рая Мамедова, оскорбившая россиян, отказалась от исков ко второй стороне конфликта

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здания Сургута. Иллюстрации. Артем Ковтун , сургутский районный суд, табличка
Обвиняемая отказалась отправлять встречные иски Фото:

Раиса Мамедова, которая оскорбила русских в Сургуте, отказалась от исков, которые обещала подать против одного из потерпевших — Дмитрия. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из суда, где проходит заседание.

«Дмитрий сообщил, что Рая остановила подачу заявлений, которые писала на него. По словам мужчины, в ответ он отказался жаловаться в полицию на клевету», — уточняет корреспондент URA.RU с места событий.

Ранее URA.RU рассказывало, что Раиса Мамедова устроила скандал в общедомовом чате и начала оскорблять русских. В ходе конфликта женщина угрожала мужчине и всем русским физической расправой и сексуальным насилием.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Раиса Мамедова, которая оскорбила русских в Сургуте, отказалась от исков, которые обещала подать против одного из потерпевших — Дмитрия. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из суда, где проходит заседание. «Дмитрий сообщил, что Рая остановила подачу заявлений, которые писала на него. По словам мужчины, в ответ он отказался жаловаться в полицию на клевету», — уточняет корреспондент URA.RU с места событий. Ранее URA.RU рассказывало, что Раиса Мамедова устроила скандал в общедомовом чате и начала оскорблять русских. В ходе конфликта женщина угрожала мужчине и всем русским физической расправой и сексуальным насилием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...