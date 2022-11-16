В квартире есть сауна и джакузи Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) сдается трехкомнатная квартира с джакузи и сауной. Стоимость аренды — 70 тысяч рублей в месяц. Объявление опубликовано на сайте Avito.

«Квартира оснащена современной бытовой техникой, роскошная мебель, камин, кондиционер, сейф, два санузла, джакузи, сауна. Дизайнерский интерьер, отделка из натурального камня и белоснежное постельное белье обеспечат вам по-домашнему уютную обстановку», — отмечается в объявлении.

Квартира сдается на длительный срок, владелец готов предоставить преимущество организации. Также возможен последующий выкуп объекта. В объявлении указано, что при аренде необходимо оставить залог 70 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте появилось предложение аренды элитной двухкомнатной квартиры с дизайнерским ремонтом. Собственник намерен сдавать жилье за 70 тысяч в месяц, сумма почти в три раза выше средней стоимости двухкомнатной квартиры в городе.

Стоимость аренды квартиры — 70 тысяч рублей в месяц avito.ru