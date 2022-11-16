16 ноября 2022
15 ноября 2022

В Сургуте квартира с сауной и джакузи сдается за 70 тысяч в месяц. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая гостиница Hyatt на Репина 1/2. Екатеринбург, сауна, hyatt, хайат, парилка
В квартире есть сауна и джакузи Фото:

В Сургуте (ХМАО) сдается трехкомнатная квартира с джакузи и сауной. Стоимость аренды — 70 тысяч рублей в месяц. Объявление опубликовано на сайте Avito.

«Квартира оснащена современной бытовой техникой, роскошная мебель, камин, кондиционер, сейф, два санузла, джакузи, сауна. Дизайнерский интерьер, отделка из натурального камня и белоснежное постельное белье обеспечат вам по-домашнему уютную обстановку», — отмечается в объявлении.

Квартира сдается на длительный срок, владелец готов предоставить преимущество организации. Также возможен последующий выкуп объекта. В объявлении указано, что при аренде необходимо оставить залог 70 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте появилось предложение аренды элитной двухкомнатной квартиры с дизайнерским ремонтом. Собственник намерен сдавать жилье за 70 тысяч в месяц, сумма почти в три раза выше средней стоимости двухкомнатной квартиры в городе.

Стоимость аренды квартиры — 70 тысяч рублей в месяц
В квартире есть два санузла, джакузи и сауна

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В Сургуте (ХМАО) сдается трехкомнатная квартира с джакузи и сауной. Стоимость аренды — 70 тысяч рублей в месяц. Объявление опубликовано на сайте Avito. «Квартира оснащена современной бытовой техникой, роскошная мебель, камин, кондиционер, сейф, два санузла, джакузи, сауна. Дизайнерский интерьер, отделка из натурального камня и белоснежное постельное белье обеспечат вам по-домашнему уютную обстановку», — отмечается в объявлении. Квартира сдается на длительный срок, владелец готов предоставить преимущество организации. Также возможен последующий выкуп объекта. В объявлении указано, что при аренде необходимо оставить залог 70 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте появилось предложение аренды элитной двухкомнатной квартиры с дизайнерским ремонтом. Собственник намерен сдавать жилье за 70 тысяч в месяц, сумма почти в три раза выше средней стоимости двухкомнатной квартиры в городе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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