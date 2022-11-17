Здания бывшего вуза выкупил Трест «Магнитогострой» Фото: Илья Московец

В Магнитогорске Челябинской области вслед за продажей общежития выставили на реализацию столовую Магнитогорского государственного университета (МаГУ), долгое время служившего «визитной карточкой» города. Соответствующая информация появилась на популярном сайте объявлений.

«Продается двухэтажное здание, расположенное на территории бывшего МаГУ. Здание находится в центре города, удобная транспортная доступность, первая линия, все коммуникации», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Реализацией недвижимости занимается компания ООО «Трест „Магнитострой“» Олега Лакницкого, которая ранее за 100 миллионов рублей выставляла на продажу здание общежития бывшего МаГУ. Один из старейших вузов региона был основан в 1932 году в качестве института, а затем преобразован в университет. В его состав водил главный корпус учебного заведения, спорткомплекс, «Дворец студентов», столовая с подземным переходом и общежитие.

После присоединения МаГУ к Магнитогорскому государственному техническому университету в 2013 году вуз прекратил существование. В 2020 году главный корпус решили продать с аукциона и построить на его месте жилой квартал, но, по данным источников URA.RU, такое решение не устроило местные власти. В торгах попросили принять участие ООО «Трест „Магнитострой“» Олега Лакницкого, которая и выкупила имущество МаГУ.