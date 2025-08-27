В Челябинске на улице Труда рядом с ледовым дворцом «Уральская молния» и ТРК «ГагаринПарк» планируют реконструировать недострой — сформировать медицинский кластер. Достроит объект медцентр «Лотос», совладельцем которого является семья известного челябинского бизнесмена Сергея Вайнштейна. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского центра «Лотос».
«Медицинский центр "Лотос" постоянно развивается и заботится о том, чтобы жителям Челябинска была максимально доступна и удобна медицинская помощь. На территории, где уже работает наш крупнейший филиал, мы планируем сформировать медицинский кластер, чтобы жители города могли получить в одном месте полный комплекс медицинских услуг», — отметили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, сейчас объект находится на стадии активных строительных работ. Подробнее о концепции кластера в компании пообещали сообщить в ближайшее время.
Рядом с «Уральской молнией» 12 лет назад планировалось построить спортивно-развлекательный комплекс. В 2013 году компания «Стройкомплекс-97» получила землю в аренду и начала строительство. Но возведен был лишь первый этаж, далее стройка была заморожена. Степень готовности объекта общей площадью 2250 квадратных метров составляла 28%.
Медицинский центр «Лотос» приобрел недостроенный спортивно-развлекательный комплекс на улице Труда в августе 2024 года. Объект незавершенного строительства был продан на торгах за 36,9 миллиона рублей. Совладельцами компании, победившей в аукционе, является семья челябинских олигархов Евгения и Сергея Вайнштейнов, одна из самых обеспеченных в городе. Разрешение на работы экспертная организация ООО «Экперт-проект» выдала в феврале 2025 года. Строительством проекта занялись в марте.
