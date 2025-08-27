В Челябинске в серьезном ДТП от удара такси Haval перевернулся Renault Sandero, есть пострадавшие. Подробности аварии URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.
«Вечером 27 августа на улице Дзержинского, у дома №105, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Haval и Renault Sandero. В результате столкновения оба автомобиля получили значительные повреждения, а Renault Sandero перевернулся. В ДТП пострадали два пассажира», — сообщает ГАИ города.
Медицинская помощь понадобилась 19-летнему пассажиру Haval и 64-летней пассажирке Renault. Ранее URA.RU сообщало, что такси перевернуло Renault на перекрестке, а на месте ДТП работает бригада скорой помощи.
