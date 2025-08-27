На месте работает бригада скорой помощи
В Ленинском районе Челябинска произошло ДТП с участием такси. После столкновения легковая машина перевернулась. ДТП попало на видеокамеры компании «Интерсвязь».
«Автомобиль такси на перекрестке улиц Барбюса и Дзержинского протаранил другую легковушку. От удара машина перевернулась. На месте работает бригада скорой помощи», — сообщает корреспондент URA.RU.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу городской ГАИ. Обстоятельства аварии уточняются.
