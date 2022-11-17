Молодогвардейцам предстоит обустроить новый офис Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Молодая Гвардии Единая Россия» (МГЕР) в Челябинской области повысит свое политическое влияние. В регионе дана негласная команда помогать молодежному крылу ЕР и оказывать организации всестороннюю поддержку. Об этом URA.RU рассказал высокопоставленный источник в правительстве и объяснил, почему это происходит.

«Во время проведения спецоперации многие члены МГЕР оказались на передовой. Многие из них отправились в составе волонтерского движения помогать людям на освобожденных территориях. А некоторые пошли на фронт добровольцами. Молодогвардейцы показали себя как патриоты и отважные люди», — рассказал URA.RU источник.

Инсайдер отметил, что теперь МГЕР ждет перерождение. Есть негласная команда усилить общественную и политическую роль молодогвардейцев. Молодежная организация на местном уровне будет активно участвовать в мобилизации и оказывать помощь мобилизованным семьям.

По поручению губернатора Алексея Текслера, новый офис регионального штаба МГЕР сегодня посетили сразу два вице-губернатора: Анатолий Векшин и Станислав Мошаров. На новоселье политический вице-губернатор Векшин вручил молодогвардейцам портреты президента РФ Владимира Путина и губернатора региона Алексея Текслера. А Мошаров в свою очередь заявил, что региональные власти нуждаются в помощи молодежной организации и подарил стилизованный торт.

«Работа челябинской МГЕР в этом году изменилась. Мы начали восстанавливать работу в местных отделениях. С начала года у нас было с 20 отделений в муниципалитетах и они работали неэффективно. Сейчас мы полностью интегрировали работу с партией ЕР и главами, и за счет этого усилились. У нас теперь 48 отделений и количество активистов в области составляет 1600 человек», — цитирует руководителя регионального штаба «МГЕР» Максима Голощапова корреспондент URA.RU.

Голощапов отметил, что челябинские молодогвардейцы активно участвуют в волонтерской помощи на территории Донбасса. И если кто-то из руководителей местных отделений не ездил с гуманитарной миссией в ДНР, то по такому руководителю будут приниматься кадровые решения.

Количество активистов МГЕР в регионе увеличилось в несколько раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Политический вице-губернатор Анатолий Векшин вручил МГЕР два портрета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU