Как поставить прививку от гриппа в Челябинске и области

В Челябинской области прививки от гриппа поставили более 450 тысяч человек. Для чего ставить прививку, где доступны вакцины, какие разновидности прививок предлагают взрослым и детям, сколько стоит платная вакцина — читайте в материале URA.RU.
Пять причин вакцинироваться от гриппа
Проведение вакцинации существенно уменьшает вероятность инфицирования гриппом, а также снижает риск развития осложнений, связанных с этим заболеванием. Благодаря прививке течение болезни, в случае заражения, как правило, проходит в более легкой форме.
Рост числа вакцинированных граждан способствует сокращению масштабов распространения вируса, что приобретает особую значимость для лиц из групп риска — пожилых людей, детей, беременных женщин и пациентов с хроническими заболеваниями.
Применение профилактических мер, включая вакцинацию, позволяет существенно сократить расходы на лечение гриппа и устранение его последствий. Проходя вакцинацию, человек обеспечивает защиту не только для себя, но и для своих близких — членов семьи, друзей и коллег.
Какие вакцины от гриппа ставят взрослым и детям
Для взрослых в медучреждениях Челябинска и области предлагают поставить вакцину «Флю-М» или «Совигрипп». Детям доступны вакцины «Совигрипп» или «Ультрикс квадри».
Где поставить прививку бесплатно
Вакцинироваться можно в поликлинике по месту жительства, а также в фельдшерско-акушерском пункте, врачебной амбулатории или в офисе врача общей практики. Здесь прививки поставят бесплатно. В образовательных учреждениях региона воспитанникам детских садов, школьникам и студентам прививки могут поставить в прививочном кабинете либо приходящий врач. Как правило, для этого заранее составляются списки желающих, а у законных представителей несовершеннолетних собираются письменные согласия.
Согласие перед уколом в прививочном кабинете надо написать и взрослым. Еще одно условие — нельзя вакцинироваться во время болезни, простуды или недомогания. Но об этом обязательно расспросит врач. А после прививки три дня нельзя мочить место укола, посещать сауну и бассейн.
Где поставить прививку платно
Прививку от гриппа можно поставить в любом частном медицинском центре. Для этого необходимо записаться на прием к врачу-терапевту, который проведет осмотр. Стоимость приема может отличаться в различных клиниках, кроме того, часто в период прививочной кампании медучреждения устраивают акции, в рамках которых прием терапевта может быть бесплатным.
Стоимость самой вакцины также отличается в зависимости от наименования. Так, в медцентре «Лотос» самая недорогая прививка «Гриппол плюс» обойдется в 550 рублей, а самая дорогая «Гриппол квадривалентная» — в 1700 рублей.
