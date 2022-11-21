Свердловские юристы рассказали, как получить льготы семьям с детьми-инвалидами

В рамках Всемирного дня правовой помощи детям свердловские юристы собрали 120 заявок с вопросами

По данным юристов, больше всех родителей волновала тема образования детей с инвалидностью Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В рамках Всемирного дня правовой помощи детям свердловские юристы ответили на острые вопросы касающиеся образования, жилищных проблем и затронули тему парковочных мест для детей-инвалидов. Чуть больше 120 обращений получили специалисты фонда. Об этом URA.RU рассказали в Фонде «Я особенный».

«Заявки поступали в течение двух недель со всей страны. 85 обращений родители отправили с помощью электронной формы, еще около 40 вопросов юристы получили по телефону. Помимо телефонных консультаций, юристы подготовили письменные ответы по каждому обращению», — сказано в сообщении.

Больше всего родителей волновала тема образования. «Многие интересовались, как получить тьютора. Или же, что делать, если директор принуждает перейти на домашнее обучение. И как быть, если школа отказывает в обучении ребенку с ОВЗ. На втором месте — жилищные вопросы, льготы и алименты. Кроме всего, участников волновали вопросы, связанные с постановкой диагнозов, оформлением инвалидности», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в региональном центре реабилитации инвалидов на круглом столе выступили депутаты свердловского заксо, представители благотворительных организаций и родители особенных детей. Чиновники представили доклад о новом проекте, который урезает 24 вида социальных услуг. На сегодня стоимость одной социуслуги в госцентрах в десятки и сотни раз превышает стоимость тарифов, утвержденных для некоммерческих организаций.