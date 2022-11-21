Власти планируют запустить электросуда из Перми до Краснокамска

22 ноября 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

Речной маршрут из Перми до Краснокамска планируют запустить в 2023 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти Пермского края планируют в 2023 году запустить электросуда по маршруту «Пермь-Закамск-Краснокамск». Об этом сообщает telegram-канал краевого парламента со ссылкой на регионального министра транспорта Сергея Вешнякова. «Он отметил, что речной рейс по данному маршруту будет запущен однозначно. Будут ли это именно электросуда, зависит от решения технических вопросов, которые на данный момент находятся в проработке», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что краевые власти обсуждают с бизнесом проект запуска электросудов по Каме и Волге. В совместных планах также увеличение числа круизных рейсов. На этот счет между властями и тремя крупными компаниями было подписано соответствующее четырехстороннее соглашение.

Власти Пермского края планируют в 2023 году запустить электросуда по маршруту «Пермь-Закамск-Краснокамск». Об этом сообщает telegram-канал краевого парламента со ссылкой на регионального министра транспорта Сергея Вешнякова. «Он отметил, что речной рейс по данному маршруту будет запущен однозначно. Будут ли это именно электросуда, зависит от решения технических вопросов, которые на данный момент находятся в проработке», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что краевые власти обсуждают с бизнесом проект запуска электросудов по Каме и Волге. В совместных планах также увеличение числа круизных рейсов. На этот счет между властями и тремя крупными компаниями было подписано соответствующее четырехстороннее соглашение.