21 ноября 2022

Свердловским пенсионерам вернули тепло в квартиры после заметки URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
Свердловским пенсионерам провели отопление в квартиры после заметки URA.RU Фото:

Жители четвертого микрорайона Качканара (Свердловская область) пожаловались на холод в квартирах. После заметки URA.RU в квартиры свердловчан вернули отопление и горячую воду. Об этом агентству сообщили сами уральцы.

«Приехала комиссия в составе заместителя главы Качканара, управляющей компании и подрядчиков. Проблему устранили, тепло вернули в дом, но точную причину похолодания в квартирах не установили. Пообещали решить данную ситуацию», — рассказала URA.RU местная жительница Валентина.

По словам замлавы Качканара Ильи Иглина, проблема была в сбое автоматики отопления. «Данную задачу взял в свои руки, дабы избежать повторения», — уверил Иглин в беседе с корреспондентом агентства.

Ранее качканарцы пожаловались URA.RU, что вынуждены все время держать включенными духовки, чтобы согреться в квартирах. Свердловчане обвинили в своей проблеме местного бизнесмена, который занимался подключением отопления и горячей воды.

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Жители четвертого микрорайона Качканара (Свердловская область) пожаловались на холод в квартирах. После заметки URA.RU в квартиры свердловчан вернули отопление и горячую воду. Об этом агентству сообщили сами уральцы. «Приехала комиссия в составе заместителя главы Качканара, управляющей компании и подрядчиков. Проблему устранили, тепло вернули в дом, но точную причину похолодания в квартирах не установили. Пообещали решить данную ситуацию», — рассказала URA.RU местная жительница Валентина. По словам замлавы Качканара Ильи Иглина, проблема была в сбое автоматики отопления. «Данную задачу взял в свои руки, дабы избежать повторения», — уверил Иглин в беседе с корреспондентом агентства. Ранее качканарцы пожаловались URA.RU, что вынуждены все время держать включенными духовки, чтобы согреться в квартирах. Свердловчане обвинили в своей проблеме местного бизнесмена, который занимался подключением отопления и горячей воды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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