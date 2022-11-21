Свердловским пенсионерам вернули тепло в квартиры после заметки URA.RU

Свердловским пенсионерам провели отопление в квартиры после заметки URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители четвертого микрорайона Качканара (Свердловская область) пожаловались на холод в квартирах. После заметки URA.RU в квартиры свердловчан вернули отопление и горячую воду. Об этом агентству сообщили сами уральцы.

«Приехала комиссия в составе заместителя главы Качканара, управляющей компании и подрядчиков. Проблему устранили, тепло вернули в дом, но точную причину похолодания в квартирах не установили. Пообещали решить данную ситуацию», — рассказала URA.RU местная жительница Валентина.

По словам замлавы Качканара Ильи Иглина, проблема была в сбое автоматики отопления. «Данную задачу взял в свои руки, дабы избежать повторения», — уверил Иглин в беседе с корреспондентом агентства.

Ранее качканарцы пожаловались URA.RU, что вынуждены все время держать включенными духовки, чтобы согреться в квартирах. Свердловчане обвинили в своей проблеме местного бизнесмена, который занимался подключением отопления и горячей воды.