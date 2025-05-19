Генерал Росгвардии выехал в Екатеринбург, ожидается отставка

В Екатеринбурге готовятся к визиту замглавы Росгвардии Маликова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция генерала Росгвардии Ясинского. Челябинск, погон, генерал-майор, шеврон, росгвардия
По слухам, Анатолий Маликов будет представлять нового шефа Фото:

В Екатеринбурге на этой неделе ждут замглавы Росгвардии генерал-полковника Анатолия Маликова. Он может представить нового руководителя Центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР), рассказал URA.RU источник.

«Предварительно, Маликов приедет 21 мая. Возможно, будет представлять нового начальника ЦЛРР. Действующий (врио руководителя ЦЛРР Константин Казаков — прим. ред.) еще слишком молод для такого высокого поста», — поделился силовик. По его словам, московские офицеры уровня Маликова в местное управление якобы до этого не приезжали.

URA.RU отправило запрос в пресс-службу Росгвардии. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Об отставке прежнего руководителя ЦЛРР — полковника Виктора Навоева — URA.RU сообщило 24 марта. Прошлым летом, по слухам, у него вспыхнул конфликт с его замом Станиславом Костаревым (полковник). Костарев якобы жаждал увольнения шефа, чтобы самому возглавить ЦЛРР. Получить должность у него не получилось даже после ухода Навоева — и он подал в отставку, говорил источник агентства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на этой неделе ждут замглавы Росгвардии генерал-полковника Анатолия Маликова. Он может представить нового руководителя Центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР), рассказал URA.RU источник. «Предварительно, Маликов приедет 21 мая. Возможно, будет представлять нового начальника ЦЛРР. Действующий (врио руководителя ЦЛРР Константин Казаков — прим. ред.) еще слишком молод для такого высокого поста», — поделился силовик. По его словам, московские офицеры уровня Маликова в местное управление якобы до этого не приезжали. URA.RU отправило запрос в пресс-службу Росгвардии. Ответ будет опубликован, как только поступит. Об отставке прежнего руководителя ЦЛРР — полковника Виктора Навоева — URA.RU сообщило 24 марта. Прошлым летом, по слухам, у него вспыхнул конфликт с его замом Станиславом Костаревым (полковник). Костарев якобы жаждал увольнения шефа, чтобы самому возглавить ЦЛРР. Получить должность у него не получилось даже после ухода Навоева — и он подал в отставку, говорил источник агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...