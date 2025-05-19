Генерал Росгвардии выехал в Екатеринбург, ожидается отставка

В Екатеринбурге на этой неделе ждут замглавы Росгвардии генерал-полковника Анатолия Маликова. Он может представить нового руководителя Центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР), рассказал URA.RU источник.
«Предварительно, Маликов приедет 21 мая. Возможно, будет представлять нового начальника ЦЛРР. Действующий (врио руководителя ЦЛРР Константин Казаков — прим. ред.) еще слишком молод для такого высокого поста», — поделился силовик. По его словам, московские офицеры уровня Маликова в местное управление якобы до этого не приезжали.
URA.RU отправило запрос в пресс-службу Росгвардии. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Об отставке прежнего руководителя ЦЛРР — полковника Виктора Навоева — URA.RU сообщило 24 марта. Прошлым летом, по слухам, у него вспыхнул конфликт с его замом Станиславом Костаревым (полковник). Костарев якобы жаждал увольнения шефа, чтобы самому возглавить ЦЛРР. Получить должность у него не получилось даже после ухода Навоева — и он подал в отставку, говорил источник агентства.
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