Генерал Росгвардии выехал в Екатеринбург, ожидается отставка

В Екатеринбурге готовятся к визиту замглавы Росгвардии Маликова

19 мая 2025 в 20:33 Размер текста - 17 +

По слухам, Анатолий Маликов будет представлять нового шефа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге на этой неделе ждут замглавы Росгвардии генерал-полковника Анатолия Маликова. Он может представить нового руководителя Центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР), рассказал URA.RU источник. «Предварительно, Маликов приедет 21 мая. Возможно, будет представлять нового начальника ЦЛРР. Действующий (врио руководителя ЦЛРР Константин Казаков — прим. ред.) еще слишком молод для такого высокого поста», — поделился силовик. По его словам, московские офицеры уровня Маликова в местное управление якобы до этого не приезжали. URA.RU отправило запрос в пресс-службу Росгвардии. Ответ будет опубликован, как только поступит. Об отставке прежнего руководителя ЦЛРР — полковника Виктора Навоева — URA.RU сообщило 24 марта. Прошлым летом, по слухам, у него вспыхнул конфликт с его замом Станиславом Костаревым (полковник). Костарев якобы жаждал увольнения шефа, чтобы самому возглавить ЦЛРР. Получить должность у него не получилось даже после ухода Навоева — и он подал в отставку, говорил источник агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на этой неделе ждут замглавы Росгвардии генерал-полковника Анатолия Маликова. Он может представить нового руководителя Центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР), рассказал URA.RU источник. «Предварительно, Маликов приедет 21 мая. Возможно, будет представлять нового начальника ЦЛРР. Действующий (врио руководителя ЦЛРР Константин Казаков — прим. ред.) еще слишком молод для такого высокого поста», — поделился силовик. По его словам, московские офицеры уровня Маликова в местное управление якобы до этого не приезжали. URA.RU отправило запрос в пресс-службу Росгвардии. Ответ будет опубликован, как только поступит. Об отставке прежнего руководителя ЦЛРР — полковника Виктора Навоева — URA.RU сообщило 24 марта. Прошлым летом, по слухам, у него вспыхнул конфликт с его замом Станиславом Костаревым (полковник). Костарев якобы жаждал увольнения шефа, чтобы самому возглавить ЦЛРР. Получить должность у него не получилось даже после ухода Навоева — и он подал в отставку, говорил источник агентства.