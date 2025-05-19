«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») создал логотип танка Т-90, под которым можно продавать напитки. Соответствующие материалы зарегистрированы в Роспатенте.
«Логотип зарегистрирован по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 32, что позволяет производить и продавать питьевую воду, пиво, квас, минеральную воду, фруктовые соки, лимонады и смузи», — сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва». Права на бренд получены до 2033 года.
По данным Роспатента, в августе 2023 года «Уралвагонзавод» уже подавал две заявки на регистрацию товарных знаков. Тогда продавать напитки планировали под брендами «Прорыв» и «Армата».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!