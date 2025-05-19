Главный танковый завод России создал логотип для продажи пива. Фото

«Уралвагонзавод» зарегистрировал товарный знак для продажи пива
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Под новым логотипом можно будет торговать не только пивом, но и соками, газировкой, смузи
Под новым логотипом можно будет торговать не только пивом, но и соками, газировкой, смузи Фото:

«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») создал логотип танка Т-90, под которым можно продавать напитки. Соответствующие материалы зарегистрированы в Роспатенте.

«Логотип зарегистрирован по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 32, что позволяет производить и продавать питьевую воду, пиво, квас, минеральную воду, фруктовые соки, лимонады и смузи», — сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва». Права на бренд получены до 2033 года.

По данным Роспатента, в августе 2023 года «Уралвагонзавод» уже подавал две заявки на регистрацию товарных знаков. Тогда продавать напитки планировали под брендами «Прорыв» и «Армата».

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«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») создал логотип танка Т-90, под которым можно продавать напитки. Соответствующие материалы зарегистрированы в Роспатенте. « Логотип зарегистрирован по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 32, что позволяет производить и продавать питьевую воду, пиво, квас, минеральную воду, фруктовые соки, лимонады и смузи» , — сообщает телеграм -канал «Осторожно, Москва». Права на бренд получены до 2033 года. По данным Роспатента, в августе 2023 года « Уралвагонзавод» уже подавал две заявки на регистрацию товарных знаков. Тогда продавать напитки планировали под брендами « Прорыв» и « Армата» .
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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