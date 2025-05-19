Свердловский губернатор едет спасать родной город от коммунального коллапса, переночует у мамы

Денис Паслер посетит с рабочим визитом Североуральск и дважды заночует там

19 мая 2025 в 20:56 Размер текста - 17 +

Денис Паслер отправится в большую командировку на север Фото: Размик Закарян © URA.RU Врио свердловского губернатора Денис Паслер во время ранее анонсированной URA.RU поездки по северам заедет в родной Североуральск — и обсудит спасение города от коммунального коллапса. Об этом URA.RU сообщил знакомый с ситуацией источник в региональном кабмине. Новость по теме Ездил на покос и разводил скот: где и как рос новый свердловский губернатор Паслер В Североуральск Паслер поедет 22 мая из Нижнего Тагила, где встретится с коллегами-«единороссами» в рамках праймериз. По данным URA.RU, ночевать Паслер будет в родительском доме, там живет его 71-летняя мама, к которой он по мере возможности старается приезжать. Отца Дениса Паслера не стало несколько лет назад. Утром 23-го врио губернатора проведет совещание по ситуации с теплоснабжением и водоснабжением в городе. Она непростая. Местный «Водоканал» банкротят, у него чуть ли не 300-миллионные долги, инфраструктура Черемуховского дренажного узла, которую еще в 90-х руководство «Североуральского бокситового рудника» (СУБР, градообразующее предприятие) передало муниципалитету, разворована. В итоге сейчас у 300 км сетей водоснабжения износ более 90%, 2/3 воды не доходит до потребителей — она утекает сквозь дырявые трубы. За семь лет МУП «Комэнергоресурс» сам себе причинил ущерб на миллиард рублей. Схожая ситуация и в сфере теплоснабжения — муниципалитет должен «Т-Плюс». К полудню Паслера уже будет в Краснотурьинске. А оттуда вернется в Североуральск — на еще одну ночь. Утром 24-го Паслер поедет в Верхотурье. Возвращение в Екатеринбург ожидается в этот же день. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио свердловского губернатора Денис Паслер во время ранее анонсированной URA.RU поездки по северам заедет в родной Североуральск — и обсудит спасение города от коммунального коллапса. Об этом URA.RU сообщил знакомый с ситуацией источник в региональном кабмине. В Североуральск Паслер поедет 22 мая из Нижнего Тагила, где встретится с коллегами-«единороссами» в рамках праймериз. По данным URA.RU, ночевать Паслер будет в родительском доме, там живет его 71-летняя мама, к которой он по мере возможности старается приезжать. Отца Дениса Паслера не стало несколько лет назад. Утром 23-го врио губернатора проведет совещание по ситуации с теплоснабжением и водоснабжением в городе. Она непростая. Местный «Водоканал» банкротят, у него чуть ли не 300-миллионные долги, инфраструктура Черемуховского дренажного узла, которую еще в 90-х руководство «Североуральского бокситового рудника» (СУБР, градообразующее предприятие) передало муниципалитету, разворована. В итоге сейчас у 300 км сетей водоснабжения износ более 90%, 2/3 воды не доходит до потребителей — она утекает сквозь дырявые трубы. За семь лет МУП «Комэнергоресурс» сам себе причинил ущерб на миллиард рублей. Схожая ситуация и в сфере теплоснабжения — муниципалитет должен «Т-Плюс». К полудню Паслера уже будет в Краснотурьинске. А оттуда вернется в Североуральск — на еще одну ночь. Утром 24-го Паслер поедет в Верхотурье. Возвращение в Екатеринбург ожидается в этот же день.