Свердловский губернатор едет спасать родной город от коммунального коллапса, переночует у мамы

Денис Паслер посетит с рабочим визитом Североуральск и дважды заночует там
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественная церемония зажжения Вечного огня в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы». Среднеуральск, паслер денис
Денис Паслер отправится в большую командировку на север Фото:

Врио свердловского губернатора Денис Паслер во время ранее анонсированной URA.RU поездки по северам заедет в родной Североуральск — и обсудит спасение города от коммунального коллапса. Об этом URA.RU сообщил знакомый с ситуацией источник в региональном кабмине.

Новость по теме
Ездил на покос и разводил скот: где и как рос новый свердловский губернатор Паслер

В Североуральск Паслер поедет 22 мая из Нижнего Тагила, где встретится с коллегами-«единороссами» в рамках праймериз. По данным URA.RU, ночевать Паслер будет в родительском доме, там живет его 71-летняя мама, к которой он по мере возможности старается приезжать. Отца Дениса Паслера не стало несколько лет назад.

Утром 23-го врио губернатора проведет совещание по ситуации с теплоснабжением и водоснабжением в городе. Она непростая. Местный «Водоканал» банкротят, у него чуть ли не 300-миллионные долги, инфраструктура Черемуховского дренажного узла, которую еще в 90-х руководство «Североуральского бокситового рудника» (СУБР, градообразующее предприятие) передало муниципалитету, разворована. В итоге сейчас у 300 км сетей водоснабжения износ более 90%, 2/3 воды не доходит до потребителей — она утекает сквозь дырявые трубы. За семь лет МУП «Комэнергоресурс» сам себе причинил ущерб на миллиард рублей. Схожая ситуация и в сфере теплоснабжения — муниципалитет должен «Т-Плюс».

К полудню Паслера уже будет в Краснотурьинске. А оттуда вернется в Североуральск — на еще одну ночь. Утром 24-го Паслер поедет в Верхотурье. Возвращение в Екатеринбург ожидается в этот же день.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врио свердловского губернатора Денис Паслер во время ранее анонсированной URA.RU поездки по северам заедет в родной Североуральск — и обсудит спасение города от коммунального коллапса. Об этом URA.RU сообщил знакомый с ситуацией источник в региональном кабмине. В Североуральск Паслер поедет 22 мая из Нижнего Тагила, где встретится с коллегами-«единороссами» в рамках праймериз. По данным URA.RU, ночевать Паслер будет в родительском доме, там живет его 71-летняя мама, к которой он по мере возможности старается приезжать. Отца Дениса Паслера не стало несколько лет назад. Утром 23-го врио губернатора проведет совещание по ситуации с теплоснабжением и водоснабжением в городе. Она непростая. Местный «Водоканал» банкротят, у него чуть ли не 300-миллионные долги, инфраструктура Черемуховского дренажного узла, которую еще в 90-х руководство «Североуральского бокситового рудника» (СУБР, градообразующее предприятие) передало муниципалитету, разворована. В итоге сейчас у 300 км сетей водоснабжения износ более 90%, 2/3 воды не доходит до потребителей — она утекает сквозь дырявые трубы. За семь лет МУП «Комэнергоресурс» сам себе причинил ущерб на миллиард рублей. Схожая ситуация и в сфере теплоснабжения — муниципалитет должен «Т-Плюс». К полудню Паслера уже будет в Краснотурьинске. А оттуда вернется в Североуральск — на еще одну ночь. Утром 24-го Паслер поедет в Верхотурье. Возвращение в Екатеринбург ожидается в этот же день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...