Байкеры съехались в Нижний Тагил: что они там делают

Мотоциклисты со всей Свердловской области и соседних регионов открыли мотосезон в Нижнем Тагиле. Видео шествия опубликовал в своем telegram-канале мэр города Владислав Пинаев.
Всего в мотоколонне участвовало около 230 байкеров из Верхней Салды, Нижнего Тагила, Невьянска, Екатеринбурга, Тюмени и Нягани. Во время шествия все участники соблюдали правила движения и не создавали помехи для автомобилей.
Ранее, 3 мая, официальный старт мотосезона уже состоялся в Екатеринбурге. Байкеры собрались у ККТ «Космос» и проехали по центральным улицам города, а мотоколонну сопровождали сотрудники полиции. Таким образом, массовые открытия проходят по всему региону и собирают мотоциклистов из разных городов.
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