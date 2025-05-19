Байкеры съехались в Нижний Тагил: что они там делают

В Нижнем Тагиле открыли мотосезон 2025 года
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Всего на открытие прибыло 230 байкеров
Всего на открытие прибыло 230 байкеров Фото:

Мотоциклисты со всей Свердловской области и соседних регионов открыли мотосезон в Нижнем Тагиле. Видео шествия опубликовал в своем telegram-канале мэр города Владислав Пинаев.

Всего в мотоколонне участвовало около 230 байкеров из Верхней Салды, Нижнего Тагила, Невьянска, Екатеринбурга, Тюмени и Нягани. Во время шествия все участники соблюдали правила движения и не создавали помехи для автомобилей.

Ранее, 3 мая, официальный старт мотосезона уже состоялся в Екатеринбурге. Байкеры собрались у ККТ «Космос» и проехали по центральным улицам города, а мотоколонну сопровождали сотрудники полиции. Таким образом, массовые открытия проходят по всему региону и собирают мотоциклистов из разных городов.

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Мотоциклисты со всей Свердловской области и соседних регионов открыли мотосезон в Нижнем Тагиле. Видео шествия опубликовал в своем telegram-канале мэр города Владислав Пинаев. Всего в мотоколонне участвовало около 230 байкеров из Верхней Салды, Нижнего Тагила, Невьянска, Екатеринбурга, Тюмени и Нягани. Во время шествия все участники соблюдали правила движения и не создавали помехи для автомобилей. Ранее, 3 мая, официальный старт мотосезона уже состоялся в Екатеринбурге. Байкеры собрались у ККТ «Космос» и проехали по центральным улицам города, а мотоколонну сопровождали сотрудники полиции. Таким образом, массовые открытия проходят по всему региону и собирают мотоциклистов из разных городов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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