Мэр приехал в самую старую школу Екатеринбурга и удивился. Фото

Глава Екатеринбурга Орлов отметил последний звонок с учениками 142-й школы

19 мая 2025 в 22:31 Размер текста - 17 +

В школе №142 выпустились 12 учеников 11-го класса Фото: Размик Закарян © URA.RU В самой старой школе Екатеринбурга, которой в этом году исполнилось 208 лет, ученики сами выращивают в теплицах и в лаборатории зелень для столовой, а также берегут музей с русской печкой и 100-летними самоварами. Именно учебное заведение №142 в селе Горный Щит посетил мэр Алексей Орлов 19 мая. Поздравил с последним звонком и удивился жизни учебного заведения, сообщает корреспондент URA.RU. Из школы выпускается 12 учеников 11-х классов и пять девятых классов. А всего в этом году последние звонки прозвучали для 25 тысяч екатеринбуржцев. «Наверное, самый правильный формат перед тем, как принимать участие в мероприятии, сначала познакомиться со школой, с учениками, с педагогами, посетить прекрасный музей. Честно говоря, не то, что удивлен, а поражен. Музею уже больше 50 лет, насколько бережно формируются экспонаты, насколько бережнее к ним отношения. Но, наверное, это свойственно только вот таким вот школам, которые на наших отдаленных территориях», — подчеркнул Орлов в своей приветственной речи. Добавив, что вне зависимости от расстояний у учебных заведений должны быть равные условия и возможности. Алексей Орлов и директор Наталья Обожина, некогда сама ученица школы №142 Фото: Размик Закарян © URA.RU А корреспонденту URA.RU глава объяснил, что специально поехал в этом году не в центральное, а в самое отдаленное учебное заведение, чтобы погрузиться в особую атмосферу, присущую небольшим населенным пунктам. «Я вообще, на самом деле, люблю именно такие школы, потому что здесь более добрые дети, более искренние. Хотелось просто оказаться в такой атмосфере сегодня», — поделился Орлов. И пообещал со сцены учителям и ученикам благоустроить пришкольную территорию. В первую очередь обновить корт, чтобы он работал круглый год — зимой, как сейчас, для фигуристов и хоккеистов и летом — для волейболистов и баскетболистов. «Потому что школа является центром общественной жизни всего Горного Щита. В ближайшее время мы этим вопросом будем заниматься», — подчеркнул Орлов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В самой старой школе Екатеринбурга, которой в этом году исполнилось 208 лет, ученики сами выращивают в теплицах и в лаборатории зелень для столовой, а также берегут музей с русской печкой и 100-летними самоварами. Именно учебное заведение №142 в селе Горный Щит посетил мэр Алексей Орлов 19 мая. Поздравил с последним звонком и удивился жизни учебного заведения, сообщает корреспондент URA.RU. Из школы выпускается 12 учеников 11-х классов и пять девятых классов. А всего в этом году последние звонки прозвучали для 25 тысяч екатеринбуржцев. «Наверное, самый правильный формат перед тем, как принимать участие в мероприятии, сначала познакомиться со школой, с учениками, с педагогами, посетить прекрасный музей. Честно говоря, не то, что удивлен, а поражен. Музею уже больше 50 лет, насколько бережно формируются экспонаты, насколько бережнее к ним отношения. Но, наверное, это свойственно только вот таким вот школам, которые на наших отдаленных территориях», — подчеркнул Орлов в своей приветственной речи. Добавив, что вне зависимости от расстояний у учебных заведений должны быть равные условия и возможности. А корреспонденту URA.RU глава объяснил, что специально поехал в этом году не в центральное, а в самое отдаленное учебное заведение, чтобы погрузиться в особую атмосферу, присущую небольшим населенным пунктам. «Я вообще, на самом деле, люблю именно такие школы, потому что здесь более добрые дети, более искренние. Хотелось просто оказаться в такой атмосфере сегодня», — поделился Орлов. И пообещал со сцены учителям и ученикам благоустроить пришкольную территорию. В первую очередь обновить корт, чтобы он работал круглый год — зимой, как сейчас, для фигуристов и хоккеистов и летом — для волейболистов и баскетболистов. «Потому что школа является центром общественной жизни всего Горного Щита. В ближайшее время мы этим вопросом будем заниматься», — подчеркнул Орлов.