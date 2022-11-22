Тюменские таксисты лишились денег из-за сбоя в сервисе «Яндекс GO»

Тюменские таксисты пожаловались на сбои в работе сервиса «Яндекс. GO» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени водители такси, подключенные к сервису «Яндекс. GO», остались без заказов и не смогли заработать из-за сбоя в системе агрегатора. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных таксопарков. По его словам, инцидент произошел 23 ноября.

«Водители вышли на линию, сделали соответствующую отметку в приложении, но заказов не было. Кто-то просидел на месте час, кто-то — два. У всех по-разному. Но факт есть факт. Таксисты пропустили час пик, и по сути, остались без заработка. В последнее время приложение часто стало давать сбои. Водители жалуются в тех. поддержку, но толка нет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

При этом, в утренние часы многие жители Тюмени также не смогли вызвать такси через сервис «Яндекс. GO». «Я вызвал такси через приложение. В течение получаса ждал, пока мне назначат машину, но так и не дождался. Пошел на улицу и поймал попутку. Многие мои коллеги на работе сегодня столкнулись с такой же проблемой. Тоже не смогли вызвать такси», — рассказал в беседе с URA.RU один из жителей Тюмени.

В адрес агрегатора «Яндекс. GO» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменские таксисты придумали, как в морозы обманом заработать больше денег на пассажирах. Для этого они используют несколько схем, которые искусственно повышают стоимость проезда.