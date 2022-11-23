23 ноября 2022

В ХМАО семьям участников СВО предоставят бесплатную юридическую помощь

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Отправка мобилизованных. Тюмень , мобилизация, мобилизованные
Дума ХМАО расширила список тех, кто может получить бесплатную помощь Фото:
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Мобилизация в России

Дума ХМАО внесла изменения в региональный закон о бесплатной юридической помощи. Это решение они приняли во время заседания окружного парламента, передает корреспондент URA.RU.

«Бесплатной юридической помощью теперь будут обеспечиваться не только участники, но и члены их семей. В список входят: супруги, дети-инвалиды или учащиеся в очном формате, родители», — отметил спикер окружной думы Борис Хохряков.

Ранее дума Ханты-Мансийского автономного округа приняла бюджет на 2023 год в первом чтении. Доходы запланированы в размере 287 миллиардов рублей, расходы составили 329 миллиардов. Дефицит составит 42 млрд.

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Дума ХМАО внесла изменения в региональный закон о бесплатной юридической помощи. Это решение они приняли во время заседания окружного парламента, передает корреспондент URA.RU. «Бесплатной юридической помощью теперь будут обеспечиваться не только участники, но и члены их семей. В список входят: супруги, дети-инвалиды или учащиеся в очном формате, родители», — отметил спикер окружной думы Борис Хохряков. Ранее дума Ханты-Мансийского автономного округа приняла бюджет на 2023 год в первом чтении. Доходы запланированы в размере 287 миллиардов рублей, расходы составили 329 миллиардов. Дефицит составит 42 млрд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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