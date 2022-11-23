В ХМАО семьям участников СВО предоставят бесплатную юридическую помощь

24 ноября 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

Дума ХМАО расширила список тех, кто может получить бесплатную помощь Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Дума ХМАО внесла изменения в региональный закон о бесплатной юридической помощи. Это решение они приняли во время заседания окружного парламента, передает корреспондент URA.RU. «Бесплатной юридической помощью теперь будут обеспечиваться не только участники, но и члены их семей. В список входят: супруги, дети-инвалиды или учащиеся в очном формате, родители», — отметил спикер окружной думы Борис Хохряков. Ранее дума Ханты-Мансийского автономного округа приняла бюджет на 2023 год в первом чтении. Доходы запланированы в размере 287 миллиардов рублей, расходы составили 329 миллиардов. Дефицит составит 42 млрд.

Дума ХМАО внесла изменения в региональный закон о бесплатной юридической помощи. Это решение они приняли во время заседания окружного парламента, передает корреспондент URA.RU. «Бесплатной юридической помощью теперь будут обеспечиваться не только участники, но и члены их семей. В список входят: супруги, дети-инвалиды или учащиеся в очном формате, родители», — отметил спикер окружной думы Борис Хохряков. Ранее дума Ханты-Мансийского автономного округа приняла бюджет на 2023 год в первом чтении. Доходы запланированы в размере 287 миллиардов рублей, расходы составили 329 миллиардов. Дефицит составит 42 млрд.