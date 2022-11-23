Челябинцев научат управлять инженерными машинами и экскаваторами Фото: Минобороны России/Евгений Кель

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Мобилизованные из Челябинской области, которые проходят боевое слаживание на базе 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады в Башкирии, отправились на обучение узким специальностям в Волгоград и Нижний Новгород. Об этом URA.RU сообщил глава Агаповского района Артем Яхимович.

«Две группы мобилизованных Агаповского района отправились из Алкино в Волгоград и Нижний Новгород. В Волгограде военные будут обучаться на экскаваторщиков, про группу в Нижнем Новгороде не могу точно сказать, но, по последней информации, их будут учить на крановщиков», — сообщил URA.RU Яхимович.

Редактор районной газеты «Звезда» Елена Вашкевич, которая поддерживает связь с мобилизованными земляками, сообщила URA.RU, что в Нижнем Новгороде группу будут обучать выполнению электромонтажных работ, а также управлению инженерной машиной, предназначенной для отрывки котлованов под укрытия.

После прохождения обучения военнослужащие вернутся в Башкирию. Оттуда они отправятся на передовую. Следующая группа, по словам Яхимовича, отправится из Алкино в зону СВО 29 ноября.

Бойцы получили гуманитарный груз, в котором им передали теплую одежду, обувь, бензогенератор и бензопилу. Глава района лично передал мобилизованным посылки от земляков.