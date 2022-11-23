Мобилизованные получили адресную помощь от района Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Глава Агаповского района Челябинской области Артем Яхимович побывал в Республике Башкортостан и навестил мобилизованных земляков, которые проходят обучение на базе 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады. Как он рассказал URA.RU, бойцам передали необходимый инструмент и посылки из дома.

«Вручили ребятам все то, что они просили. Была организована адресная помощь. Конкретно каждому выдали зимние вещи, обувь. 29 ноября ребята уезжают на передовую», — рассказал URA.RU Яхимович.

По словам главы района, настроение у ребят боевое. Но все переживают за семьи. Попросили решить некоторые бытовые вопросы.

«Было несколько обращений по аресту денежных средств на счете. Еще были просьбы бытового характера, помощь родителям. Все просьбы зафиксированы. Все, что мы обещаем — мы все исполним», — добавил глава.

За день до отправки в Башкирию, Яхимович отправил делегацию от района, во главе с председателем собрания депутатов Сергеем Ульянцевым к мобилизованным в Елань. Они привезли военнослужащим разгрузочные жилеты, которые сшили в ИК-18 Магнитогорска.

О поездке в Башкирию Яхимович сообщил на прошлой неделе. Тогда груз был уже почти полностью готов. Решались некоторые вопросы по приобретению отдельного оборудования.

Делегация из Агаповского района привезла груз мобилизованным землякам Фото: Евгений Обатуров

Мобилизованные получили бензиновый генератор Фото: Евгений Обатуров