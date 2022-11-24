24 ноября 2022

Мобилизованные из ХМАО получили тактические рюкзаки от властей

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Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, амуниция, обмундирование, рюкзак, коврик, снаряжение, спальный мешок, мобилизация
Бойцы из Нижневартовского района получили тактические рюкзаки Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованные из Нижневартовского района, которые проходят боевое слаживание в Чебаркуле, получили тактические рюкзаки с полезными вещами и письма от земляков. Об этом URA.RU сообщили в администрации района.

«Мобилизованные жители Нижневартовского района, находящиеся в Чебаркуле, получили посылки от родственников и укомплектованные рюкзаки. Им также передали письма, которые писали школьники», — отметили в администрации района.

Бойцы поблагодарили неравнодушных граждан. «Спасибо Нижневартовскому району. У нас тут условия нормальные, всего хватает, едим хорошо, дрова есть!» — говорит один из мобилизованных.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября и завершилась 28 октября. По данным Министерства обороны, призвано было 300 тыс. военнослужащих запаса.

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Мобилизованные из Нижневартовского района, которые проходят боевое слаживание в Чебаркуле, получили тактические рюкзаки с полезными вещами и письма от земляков. Об этом URA.RU сообщили в администрации района. «Мобилизованные жители Нижневартовского района, находящиеся в Чебаркуле, получили посылки от родственников и укомплектованные рюкзаки. Им также передали письма, которые писали школьники», — отметили в администрации района. Бойцы поблагодарили неравнодушных граждан. «Спасибо Нижневартовскому району. У нас тут условия нормальные, всего хватает, едим хорошо, дрова есть!» — говорит один из мобилизованных. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября и завершилась 28 октября. По данным Министерства обороны, призвано было 300 тыс. военнослужащих запаса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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