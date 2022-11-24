Мобилизованные из ХМАО получили тактические рюкзаки от властей

Бойцы из Нижневартовского района получили тактические рюкзаки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованные из Нижневартовского района, которые проходят боевое слаживание в Чебаркуле, получили тактические рюкзаки с полезными вещами и письма от земляков. Об этом URA.RU сообщили в администрации района.

«Мобилизованные жители Нижневартовского района, находящиеся в Чебаркуле, получили посылки от родственников и укомплектованные рюкзаки. Им также передали письма, которые писали школьники», — отметили в администрации района.

Бойцы поблагодарили неравнодушных граждан. «Спасибо Нижневартовскому району. У нас тут условия нормальные, всего хватает, едим хорошо, дрова есть!» — говорит один из мобилизованных.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября и завершилась 28 октября. По данным Министерства обороны, призвано было 300 тыс. военнослужащих запаса.