Мужчина уехал на «Газели» 24 ноября и пропал
В Тюменской области пропал 24-летний мужчина. Он уехал на белой «Газели» и не вернулся. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
«Тюмень — Тобольск. Пропал Асеев Анатолий, 24 года. 24 ноября 2022 года выехал на авто белая „Газель“ с темно-коричневой будкой и пропал», — говорится в сообщении поисковиков.
Последний раз мужчину видели в черно-красной куртке, кофте, темно-синих штанах и серых кроссовках. Всех, кто знает о местоположении тюменца, просят позвонить на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52 или обратиться в полицию.
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