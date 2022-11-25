В Тюмени мужчина уехал на «Газели» и пропал. Фото

26 ноября 2022 в 09:47 Размер текста - 17 +

Мужчина уехал на «Газели» 24 ноября и пропал Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюменской области пропал 24-летний мужчина. Он уехал на белой «Газели» и не вернулся. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». «Тюмень — Тобольск. Пропал Асеев Анатолий, 24 года. 24 ноября 2022 года выехал на авто белая „Газель“ с темно-коричневой будкой и пропал», — говорится в сообщении поисковиков. Последний раз мужчину видели в черно-красной куртке, кофте, темно-синих штанах и серых кроссовках. Всех, кто знает о местоположении тюменца, просят позвонить на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52 или обратиться в полицию. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»

В Тюменской области пропал 24-летний мужчина. Он уехал на белой «Газели» и не вернулся. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». «Тюмень — Тобольск. Пропал Асеев Анатолий, 24 года. 24 ноября 2022 года выехал на авто белая „Газель“ с темно-коричневой будкой и пропал», — говорится в сообщении поисковиков. Последний раз мужчину видели в черно-красной куртке, кофте, темно-синих штанах и серых кроссовках. Всех, кто знает о местоположении тюменца, просят позвонить на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52 или обратиться в полицию.