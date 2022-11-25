25 ноября 2022
24 ноября 2022

В Тюмени мужчина уехал на «Газели» и пропал. Фото

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Обыски штаба Навального. Тюмень, лужа, газель, маршрутка, осень
Мужчина уехал на «Газели» 24 ноября и пропал Фото:

В Тюменской области пропал 24-летний мужчина. Он уехал на белой «Газели» и не вернулся. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Тюмень — Тобольск. Пропал Асеев Анатолий, 24 года. 24 ноября 2022 года выехал на авто белая „Газель“ с темно-коричневой будкой и пропал», — говорится в сообщении поисковиков.

Последний раз мужчину видели в черно-красной куртке, кофте, темно-синих штанах и серых кроссовках. Всех, кто знает о местоположении тюменца, просят позвонить на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52 или обратиться в полицию.

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В Тюменской области пропал 24-летний мужчина. Он уехал на белой «Газели» и не вернулся. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». «Тюмень — Тобольск. Пропал Асеев Анатолий, 24 года. 24 ноября 2022 года выехал на авто белая „Газель“ с темно-коричневой будкой и пропал», — говорится в сообщении поисковиков. Последний раз мужчину видели в черно-красной куртке, кофте, темно-синих штанах и серых кроссовках. Всех, кто знает о местоположении тюменца, просят позвонить на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52 или обратиться в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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