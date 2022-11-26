Пермские власти ищут подрядчиков для разработки проектов двух дорог в Мотовилихе

27 ноября 2022 в 07:00 Размер текста - 17 +

Автодороги появятся в микрорайоне «Ива» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU «Пермблагоустройство» ищет подрядчиков для разработки проектов двух автодорог в Мотовилихинском районе Перми — на улицах Агатовой и Топазной. Открытые конкурсы в электронной форме размещены на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта по каждой — 6 млн рублей. «Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству автомобильной дороги по ул. Агатовой. За счет средств бюджета Перми в 2023 году — 2 166 200 руб., за счет средств бюджета Пермского края в 2023 году — 4 032 092 руб. Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству автомобильной дороги по ул. Топазной. За счет средств бюджета Перми в 2023 году — 2 052 200 руб., за счет средств бюджета Пермского края в 2023 году — 4 023 309 руб.», — указано в сведениях о закупках. Улица Агатовая расположена в жилом спортивном комплексе «Ива», Топазная — в ЖК «Погода». Заявки на участие в электронном конкурсе принимаются до 13 декабря. Победителей определят к концу этого года. В документах указано, что закончить проектные работы подрядчики должны в ноябре 2023 г.

«Пермблагоустройство» ищет подрядчиков для разработки проектов двух автодорог в Мотовилихинском районе Перми — на улицах Агатовой и Топазной. Открытые конкурсы в электронной форме размещены на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта по каждой — 6 млн рублей. «Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству автомобильной дороги по ул. Агатовой. За счет средств бюджета Перми в 2023 году — 2 166 200 руб., за счет средств бюджета Пермского края в 2023 году — 4 032 092 руб. Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству автомобильной дороги по ул. Топазной. За счет средств бюджета Перми в 2023 году — 2 052 200 руб., за счет средств бюджета Пермского края в 2023 году — 4 023 309 руб.», — указано в сведениях о закупках. Улица Агатовая расположена в жилом спортивном комплексе «Ива», Топазная — в ЖК «Погода». Заявки на участие в электронном конкурсе принимаются до 13 декабря. Победителей определят к концу этого года. В документах указано, что закончить проектные работы подрядчики должны в ноябре 2023 г.