27 ноября 2022
26 ноября 2022
25 ноября 2022

Погода в Челябинске на будущей неделе будет холодной и малоснежной

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Наталья Котова на вручении экипировки для дворовой хоккейной команды поселка Аэропорт. Челябинск , зима, иней, погода, дерево, телевидение, климат, мороз, антена, куржак
Даже в самые теплые дни воздух будет прогреваться только до — 9 градусов Фото:

В Челябинской области начинающаяся неделя будет холодной, но малоснежной. Об этом жителей региона проинформировали синоптики.

«Температура воздуха с 28 по 30 ноября днем будет от — 9 до — 12 градусов, ночью от -15 до — 21. Все дни будет пасмурно, но небольшие осадки в виде снега выпадут только в среду, 30 ноября, и в воскресенье, 4 декабря», указано в прогнозе сайта «Гисметео».

С началом декабря похолодает: начиная с первого дня зимы дневные температуры будут опускаться до — 16 градусов, а ночные от — 22 до — 24 градусов. Потепление начнется только с 4 декабря, когда дневная температура по прогнозу не будет опускаться ниже — 9 градусов, а ночная — ниже — 13 градусов.

Сильные снегопады, которые накрывали город с 10 по 17 ноября, пока остаются в прошлом. Не будет и аномально сильных морозов, на которые даже природа отреагировала образованием ледяных цветов и фигур.

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В Челябинской области начинающаяся неделя будет холодной, но малоснежной. Об этом жителей региона проинформировали синоптики. «Температура воздуха с 28 по 30 ноября днем будет от — 9 до — 12 градусов, ночью от -15 до — 21. Все дни будет пасмурно, но небольшие осадки в виде снега выпадут только в среду, 30 ноября, и в воскресенье, 4 декабря», указано в прогнозе сайта «Гисметео». С началом декабря похолодает: начиная с первого дня зимы дневные температуры будут опускаться до — 16 градусов, а ночные от — 22 до — 24 градусов. Потепление начнется только с 4 декабря, когда дневная температура по прогнозу не будет опускаться ниже — 9 градусов, а ночная — ниже — 13 градусов. Сильные снегопады, которые накрывали город с 10 по 17 ноября, пока остаются в прошлом. Не будет и аномально сильных морозов, на которые даже природа отреагировала образованием ледяных цветов и фигур.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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