Погода в Челябинске на будущей неделе будет холодной и малоснежной

28 ноября 2022 в 04:58 Размер текста - 17 +

Даже в самые теплые дни воздух будет прогреваться только до — 9 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области начинающаяся неделя будет холодной, но малоснежной. Об этом жителей региона проинформировали синоптики. «Температура воздуха с 28 по 30 ноября днем будет от — 9 до — 12 градусов, ночью от -15 до — 21. Все дни будет пасмурно, но небольшие осадки в виде снега выпадут только в среду, 30 ноября, и в воскресенье, 4 декабря», указано в прогнозе сайта «Гисметео». С началом декабря похолодает: начиная с первого дня зимы дневные температуры будут опускаться до — 16 градусов, а ночные от — 22 до — 24 градусов. Потепление начнется только с 4 декабря, когда дневная температура по прогнозу не будет опускаться ниже — 9 градусов, а ночная — ниже — 13 градусов. Сильные снегопады, которые накрывали город с 10 по 17 ноября, пока остаются в прошлом. Не будет и аномально сильных морозов, на которые даже природа отреагировала образованием ледяных цветов и фигур.

В Челябинской области начинающаяся неделя будет холодной, но малоснежной. Об этом жителей региона проинформировали синоптики. «Температура воздуха с 28 по 30 ноября днем будет от — 9 до — 12 градусов, ночью от -15 до — 21. Все дни будет пасмурно, но небольшие осадки в виде снега выпадут только в среду, 30 ноября, и в воскресенье, 4 декабря», указано в прогнозе сайта «Гисметео». С началом декабря похолодает: начиная с первого дня зимы дневные температуры будут опускаться до — 16 градусов, а ночные от — 22 до — 24 градусов. Потепление начнется только с 4 декабря, когда дневная температура по прогнозу не будет опускаться ниже — 9 градусов, а ночная — ниже — 13 градусов. Сильные снегопады, которые накрывали город с 10 по 17 ноября, пока остаются в прошлом. Не будет и аномально сильных морозов, на которые даже природа отреагировала образованием ледяных цветов и фигур.