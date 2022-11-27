Погода в Челябинске на будущей неделе будет холодной и малоснежной

В Челябинской области начинающаяся неделя будет холодной, но малоснежной. Об этом жителей региона проинформировали синоптики.
«Температура воздуха с 28 по 30 ноября днем будет от — 9 до — 12 градусов, ночью от -15 до — 21. Все дни будет пасмурно, но небольшие осадки в виде снега выпадут только в среду, 30 ноября, и в воскресенье, 4 декабря», указано в прогнозе сайта «Гисметео».
С началом декабря похолодает: начиная с первого дня зимы дневные температуры будут опускаться до — 16 градусов, а ночные от — 22 до — 24 градусов. Потепление начнется только с 4 декабря, когда дневная температура по прогнозу не будет опускаться ниже — 9 градусов, а ночная — ниже — 13 градусов.
Сильные снегопады, которые накрывали город с 10 по 17 ноября, пока остаются в прошлом. Не будет и аномально сильных морозов, на которые даже природа отреагировала образованием ледяных цветов и фигур.
Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog