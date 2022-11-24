Причиной многокилометровых пробок в Челябинске стали погодные условия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске вечером 24 ноября зафиксировали рекордные для города автомобильные пробки. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», в городе наблюдаются 10-бальные заторы.

На всех ключевых магистралях города заторы в ту или другую стороны движения. На улице Братьев Каширины пробка начинается от пересечения с улицей Российской, и заканчивается на перекрестке с улицей Чайковского, то есть, череда автомобилей растянулась на несколько километров. Проспект Победы также загружен. Добраться до дома по основным маршрутам будет не так легко.

Читатели URA.RU сообщают, что некоторые маршрутки объезжают пробки по дворам. Водители предупреждают пассажиров, что некоторые остановки будут исключены из маршрута.

Утром 24 ноября из-за погодных условий в городе также произошел транспортный коллапс. Как сообщили в мэрии, дорожные службы не справляются с нагрузкой. А на трассе М-5 «Урал» из-за погодных условий закрыли движение грузовых автомобилей. Водителей просят воздержаться от дальних поездок.