29 ноября 2022

В тюменских больницах заканчиваются качественные нити для операций

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. медицина Областная клиническая больница 1. Тюмень, хирургия, операция, медицина, швы, больница, хирург, нить
Врачи сейчас пользуются белорусским шовным материалом Фото:

Оперирующие врачи из Тюмени в последнее время ощутили острую нехватку медицинских инструментов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал медик, работающий в одной из тюменских больниц. Речь идет о хирургических нитках, которыми зашивают раны.

«В больницах сейчас нехватка всего импортного. Нет даже ниток операционных нормальных. Приходится заказывать из Беларуси, отечественного производства шовный материал не самый хороший. Сейчас работаем пока с белорусским производителем, но и то качество тоже оставляет желать лучшего. Но другого и нет», — рассказал собеседник URA.RU.

Агентство направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. В ведомстве сообщили, что проблем с расходными материалами в больницах Тюмени нет.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Тюмени начались перебои в поставках лекарств. Так врачи-педиатры пожаловались на нехватку антибактериальных препаратов «Амоксиклав» и «Супракс» в детской дозировке. А из аптек исчезло жаропонижающее для детей — «Нурофен».

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Оперирующие врачи из Тюмени в последнее время ощутили острую нехватку медицинских инструментов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал медик, работающий в одной из тюменских больниц. Речь идет о хирургических нитках, которыми зашивают раны. «В больницах сейчас нехватка всего импортного. Нет даже ниток операционных нормальных. Приходится заказывать из Беларуси, отечественного производства шовный материал не самый хороший. Сейчас работаем пока с белорусским производителем, но и то качество тоже оставляет желать лучшего. Но другого и нет», — рассказал собеседник URA.RU. Агентство направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. В ведомстве сообщили, что проблем с расходными материалами в больницах Тюмени нет. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Тюмени начались перебои в поставках лекарств. Так врачи-педиатры пожаловались на нехватку антибактериальных препаратов «Амоксиклав» и «Супракс» в детской дозировке. А из аптек исчезло жаропонижающее для детей — «Нурофен».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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