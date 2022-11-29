В тюменских больницах заканчиваются качественные нити для операций

Врачи сейчас пользуются белорусским шовным материалом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Оперирующие врачи из Тюмени в последнее время ощутили острую нехватку медицинских инструментов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал медик, работающий в одной из тюменских больниц. Речь идет о хирургических нитках, которыми зашивают раны.

«В больницах сейчас нехватка всего импортного. Нет даже ниток операционных нормальных. Приходится заказывать из Беларуси, отечественного производства шовный материал не самый хороший. Сейчас работаем пока с белорусским производителем, но и то качество тоже оставляет желать лучшего. Но другого и нет», — рассказал собеседник URA.RU.

Агентство направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. В ведомстве сообщили, что проблем с расходными материалами в больницах Тюмени нет.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Тюмени начались перебои в поставках лекарств. Так врачи-педиатры пожаловались на нехватку антибактериальных препаратов «Амоксиклав» и «Супракс» в детской дозировке. А из аптек исчезло жаропонижающее для детей — «Нурофен».