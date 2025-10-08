08 октября 2025

В Челябинске посетителей и продавцов «Киномакс-Урал» вывели на улицу силовики. Фото

Сотрудники Росгвардии оцепили вход в кинотеатр «Киномакс Урал»
Сотрудники Росгвардии оцепили вход в кинотеатр «Киномакс Урал»

В Челябинске торговый центр «Киномакс Урал» вечером на несколько часов оказался под контролем силовиков. Как сообщают посетители, подразделения Росгвардии оцепили здание, никого не пуская внутрь. Об этом URA.RU рассказали читатели. 

«Мы с дочкой пришли в кинотеатр, а тут Росгвардия никого не пускает. Из здания всех вывели», — поделилась с URA.RU одна из гостей комплекса. 

На входе в развлекательный комплекс стояли представители Росгвардии


По словам челябинки, продавцов из магазина «Магнит» выставили на улицу, а работа торгового центра была парализована примерно на два часа. Спустя какое-то время доступ в здание начали постепенно возобновлять, и людей стали запускать.

Что стало причиной усиленных мер безопасности, неизвестно. Официальных комментариев от представителей Росгвардии или администрации торгового центра на данный момент нет.

