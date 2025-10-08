Французский игрок «Трактора» рассказал о любви в Челябинске

Французский легионер хоккейного клуба «Трактор» Пьеррик Дюбе рассказал о своих впечатлениях о России и Челябинске. Хоккеиста цитируют специализирующиеся на спорте СМИ.
«Русские очень гостеприимные и добрые, они хорошо относятся к тебе. Особенно любовь людей ощущается в Челябинске: куда бы ты ни пошел, болельщики всегда подходят, фотографируются. Когда ощущаешь такую поддержку и любовь, забываешь обо всем плохом в мире», — сказал Дюбе в интервью порталу Sport24.
Дюбе добавил, что Россия — одна из красивейших стран, в которых он бывал в своей жизни. Возможно, самая безопасная страна из всех, где он был (Хоккеист играл за клубы из США и Канады — Прим. ред).
«Вы не поймете, насколько Россия классная, насколько хорошие здесь люди, пока не побываете здесь и не встретите их. Рекомендую каждому хоккеисту приехать сюда», — сказал Дюбе.
Дюбе присоединился к «Трактору» летом. Он подписал с челябинским клубом контракт на один сезон. Француз является обладателем Кубка Колдера и победителем Лиги Квебека. На данный момент Дюбе является одним из лидеров атак «Трактора» занимая второе место по набранным очкам. Дюбе набрал 11 очков (6+5) в 13 играх.
