В Челябинске 68-летний водитель «Волги» сбил женщину, переходившую дорогу в неустановленном месте. Как сообщили в пресс-службе городского управления ГАИ, женщина скончалась.
«Госавтоинспекция Челябинска устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, произошедшего8 октября около 18:40 часов в районе дома 265 по проспекту Победы. Водитель автомобиля „ГАЗ-31105“, мужчина 1958 года рождения, двигаясь по проспекту Победы от улицы Чайковского в направлении улицы Косарева, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном для перехода месте», — сообщили в пресс-службе.
В результате дорожно-транспортного происшествия женщина скончалась на месте ДТП. Госавтоинспекция Челябинска призывает водителей предоставлять преимущество в движении пешеходам, переходящим дорогу. Пешеходам напоминают, что переходить проезжую часть необходимо по пешеходному переходу, убедившись в безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!