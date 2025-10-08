Челябинка, выпавшая из окна высотки, скончалась

Медикам не удалось реанимировать женщину
Медикам не удалось реанимировать женщину

Медикам не удалось реанимировать челябинку, выпавшую из окна квартиры, расположенной на верхних этажах дома на улице Университетская Набережная, 103. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«На момент приезда полиции и медиков женщина была жива. Сотрудники пытались реанимировать ее, но травмы оказались несовместимы с жизнью», — поделился источник.

Предварительно, женщина выпала с 15 этажа. Припаркованный автомобиль хоть и смягчил падение, но не смог спасти жизнь. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. 

