Челябинка, выпавшая из окна высотки, скончалась

Медикам не удалось реанимировать челябинку, выпавшую из окна квартиры, расположенной на верхних этажах дома на улице Университетская Набережная, 103. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.
«На момент приезда полиции и медиков женщина была жива. Сотрудники пытались реанимировать ее, но травмы оказались несовместимы с жизнью», — поделился источник.
Предварительно, женщина выпала с 15 этажа. Припаркованный автомобиль хоть и смягчил падение, но не смог спасти жизнь. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
