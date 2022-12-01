Ирина Текслер добавила 155 тысяч рублей для приобретения прицела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Учредитель Фонда «2020», жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина, помогла волонтерам в приобретении тепловизионного прицела для военнослужащего. Как сообщили в инициативной группе, занимающейся сбором средств, первая леди региона добавила на прицел 155 тысяч рублей.

«К нам на помощь пришла помощь учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив „2020“ Ирина Текслер. Ирина Николаевна добавила 155 тысяч рублей, и мы успели купить нашему бойцу теплоприцел», — сообщили в инициативной группе «ZOV Челябинск» в «ВКонтакте».

В группе отметили, что боец, для которого открывали сбор на прицел, получил ранение на фронте. Сразу после лечения он возвращается в зону боевых действий, и прицел ему необходим.

Фонд «2020» был образован в декабре 2020 года. Команда фонда занимается поддержкой социальных и культурных инициатив. На прошлой неделе фонд презентовал выставку, посвященную Аркаиму, в Госдуме РФ. Таким образом команда фонда хотела показать, что регион богат не только своей промышленностью, но и археологическими ценностями.

Ирина Текслер добавила на приобретение прицела 155 тысяч рублей Фото: группа «ZOV Челябинск» в «ВКонтакте».