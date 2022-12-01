01 декабря 2022

Жена челябинского губернатора помогла купить теплоприцел для военнослужащего. Фото

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Ирина Текслер на конкурсе Рожденная побеждать. Челябинск , текслер ирина
Ирина Текслер добавила 155 тысяч рублей для приобретения прицела Фото:
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Учредитель Фонда «2020», жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина, помогла волонтерам в приобретении тепловизионного прицела для военнослужащего. Как сообщили в инициативной группе, занимающейся сбором средств, первая леди региона добавила на прицел 155 тысяч рублей.

«К нам на помощь пришла помощь учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив „2020“ Ирина Текслер. Ирина Николаевна добавила 155 тысяч рублей, и мы успели купить нашему бойцу теплоприцел», — сообщили в инициативной группе «ZOV Челябинск» в «ВКонтакте».

В группе отметили, что боец, для которого открывали сбор на прицел, получил ранение на фронте. Сразу после лечения он возвращается в зону боевых действий, и прицел ему необходим.

Фонд «2020» был образован в декабре 2020 года. Команда фонда занимается поддержкой социальных и культурных инициатив. На прошлой неделе фонд презентовал выставку, посвященную Аркаиму, в Госдуме РФ. Таким образом команда фонда хотела показать, что регион богат не только своей промышленностью, но и археологическими ценностями.

Ирина Текслер добавила на приобретение прицела 155 тысяч рублей
Фото:
Прицел был приобретен и передан военнослужащему
Фото:

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Учредитель Фонда «2020», жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина, помогла волонтерам в приобретении тепловизионного прицела для военнослужащего. Как сообщили в инициативной группе, занимающейся сбором средств, первая леди региона добавила на прицел 155 тысяч рублей. «К нам на помощь пришла помощь учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив „2020“ Ирина Текслер. Ирина Николаевна добавила 155 тысяч рублей, и мы успели купить нашему бойцу теплоприцел», — сообщили в инициативной группе «ZOV Челябинск» в «ВКонтакте». В группе отметили, что боец, для которого открывали сбор на прицел, получил ранение на фронте. Сразу после лечения он возвращается в зону боевых действий, и прицел ему необходим. Фонд «2020» был образован в декабре 2020 года. Команда фонда занимается поддержкой социальных и культурных инициатив. На прошлой неделе фонд презентовал выставку, посвященную Аркаиму, в Госдуме РФ. Таким образом команда фонда хотела показать, что регион богат не только своей промышленностью, но и археологическими ценностями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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