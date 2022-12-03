Челябинский металлург развозит гуманитарную помощь в Мелитополе

04 декабря 2022 в 20:58 Размер текста - 17 +

Ашинский металлург отправился в Мелитополь с командой «Молодой гвардии» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудник электросталеплавильного цеха №2 Ашинского металлургического завода Александр Виденеев уже несколько дней развозит гуманитарную помощь в Мелитополе. Об этом пишут СМИ горнозаводской зоны Челябинской области. «По маршруту „Аша-Москва-Мелитополь“ Александр Виденеев отправился в прошлое воскресенье. В составе команды „Молодой гвардии“ партии „Единая Россия“ он поехал в зону спецоперации в качестве волонтера», — сообщает сайт ашинской газеты «Стальная искра». Главная цель командировки — оказание гуманитарной помощи населению. Планируется, что поездка продлится около двух недель. Ранее начальник ветстанции челябинского минсельхоза уехал на Донбасс. Его целью также является гуманитарная миссия.

Сотрудник электросталеплавильного цеха №2 Ашинского металлургического завода Александр Виденеев уже несколько дней развозит гуманитарную помощь в Мелитополе. Об этом пишут СМИ горнозаводской зоны Челябинской области. «По маршруту „Аша-Москва-Мелитополь“ Александр Виденеев отправился в прошлое воскресенье. В составе команды „Молодой гвардии“ партии „Единая Россия“ он поехал в зону спецоперации в качестве волонтера», — сообщает сайт ашинской газеты «Стальная искра». Главная цель командировки — оказание гуманитарной помощи населению. Планируется, что поездка продлится около двух недель. Ранее начальник ветстанции челябинского минсельхоза уехал на Донбасс. Его целью также является гуманитарная миссия.