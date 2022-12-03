03 декабря 2022
02 декабря 2022

Челябинский металлург развозит гуманитарную помощь в Мелитополе

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Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Челябинск , коробки, погрузка, мешки, груз, гуманитарная помощь донбассу
Ашинский металлург отправился в Мелитополь с командой «Молодой гвардии» Фото:
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Сотрудник электросталеплавильного цеха №2 Ашинского металлургического завода Александр Виденеев уже несколько дней развозит гуманитарную помощь в Мелитополе. Об этом пишут СМИ горнозаводской зоны Челябинской области.

«По маршруту „Аша-Москва-Мелитополь“ Александр Виденеев отправился в прошлое воскресенье. В составе команды „Молодой гвардии“ партии „Единая Россия“ он поехал в зону спецоперации в качестве волонтера», — сообщает сайт ашинской газеты «Стальная искра».

Главная цель командировки — оказание гуманитарной помощи населению. Планируется, что поездка продлится около двух недель. Ранее начальник ветстанции челябинского минсельхоза уехал на Донбасс. Его целью также является гуманитарная миссия.

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Сотрудник электросталеплавильного цеха №2 Ашинского металлургического завода Александр Виденеев уже несколько дней развозит гуманитарную помощь в Мелитополе. Об этом пишут СМИ горнозаводской зоны Челябинской области. «По маршруту „Аша-Москва-Мелитополь“ Александр Виденеев отправился в прошлое воскресенье. В составе команды „Молодой гвардии“ партии „Единая Россия“ он поехал в зону спецоперации в качестве волонтера», — сообщает сайт ашинской газеты «Стальная искра». Главная цель командировки — оказание гуманитарной помощи населению. Планируется, что поездка продлится около двух недель. Ранее начальник ветстанции челябинского минсельхоза уехал на Донбасс. Его целью также является гуманитарная миссия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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