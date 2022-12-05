05 декабря 2022

Главу Пермского краевого суда избрали на важный федеральный пост

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Представление председателя Пермского краевого суда А.Суханкина, Пермь, александр сухинкин
Александр Суханкин вошел в состав Совета судей РФ Фото:

Руководителя Пермского краевого суда Александра Суханкина избрали членом Совета судей РФ. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин избран членом Совета судей Российской Федерации от Прикамья. Новый состав органа судейского сообщества был сформирован на X Всероссийском съезде судей», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram. Главой Совета судей РФ на второй срок переизбран Виктор Момотов.

Совет избирается на четыре года. Без его согласия не назначается и не увольняется гендиректор Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Совет избирает судей в состав Высшей квалификационной коллегии, а также членов Высшей экзаменационной комиссии по приему на должность судьи.

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Руководителя Пермского краевого суда Александра Суханкина избрали членом Совета судей РФ. Об этом сообщила пресс-служба суда. «Председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин избран членом Совета судей Российской Федерации от Прикамья. Новый состав органа судейского сообщества был сформирован на X Всероссийском съезде судей», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram. Главой Совета судей РФ на второй срок переизбран Виктор Момотов. Совет избирается на четыре года. Без его согласия не назначается и не увольняется гендиректор Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Совет избирает судей в состав Высшей квалификационной коллегии, а также членов Высшей экзаменационной комиссии по приему на должность судьи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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