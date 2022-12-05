Главу Пермского краевого суда избрали на важный федеральный пост

Александр Суханкин вошел в состав Совета судей РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Руководителя Пермского краевого суда Александра Суханкина избрали членом Совета судей РФ. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин избран членом Совета судей Российской Федерации от Прикамья. Новый состав органа судейского сообщества был сформирован на X Всероссийском съезде судей», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram. Главой Совета судей РФ на второй срок переизбран Виктор Момотов.

Совет избирается на четыре года. Без его согласия не назначается и не увольняется гендиректор Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Совет избирает судей в состав Высшей квалификационной коллегии, а также членов Высшей экзаменационной комиссии по приему на должность судьи.