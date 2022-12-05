05 декабря 2022

Оружейные масла из Челябинска оценили бойцы в Донбассе. Видео

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Оружейная химия из Челябинска повысила надежность работы оружия на Донбассе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Оружейные химические составы из Челябинска оценили участники спецоперации в Донбассе. Как сообщил URA.RU директор компании-производителя Андрей Тейбус, предприятие отправило военным три партии.

«Отправили нашим бойцам три партии. Пробные предназначались для воинских частей в Елани и Чебаркуле: ребята оценили наши изделия в боевых условиях на учениях и непосредственно в бою», — рассказал URA.RU Тейбус.

Первоначально сформировали груз из 15 комплектов. Очередная партия ушла в Волгоград для переправки в Донбасс 5 декабря. Компания Ultman передала военным гель для чистки оружия и два вида масел — защитное и глубоко проникающее, редкий аналог американской продукции. Бойцы разведроты оценили продукцию и записали видео с благодарностью.

Продукция челябинцев повышает долговечность вооружения и спасает жизни. Масла помогают снимать нагары на стволах и в механизмах, устранять пороховые отложения. В результате сокращается количество заклиниваний при стрельбе, что может иметь решающее значение в условиях реальных боев. Предприятие Ultman производит химические препараты для оружия, цеха располагаются в Челябинске. За 2022 год популярность продуктовой линейки возросла в три раза.

Спецоперация проводится с 24 февраля. Перед военными поставлены задачи по проведению денацификации и демилитаризации Украины.

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Оружейные химические составы из Челябинска оценили участники спецоперации в Донбассе. Как сообщил URA.RU директор компании-производителя Андрей Тейбус, предприятие отправило военным три партии. «Отправили нашим бойцам три партии. Пробные предназначались для воинских частей в Елани и Чебаркуле: ребята оценили наши изделия в боевых условиях на учениях и непосредственно в бою», — рассказал URA.RU Тейбус. Первоначально сформировали груз из 15 комплектов. Очередная партия ушла в Волгоград для переправки в Донбасс 5 декабря. Компания Ultman передала военным гель для чистки оружия и два вида масел — защитное и глубоко проникающее, редкий аналог американской продукции. Бойцы разведроты оценили продукцию и записали видео с благодарностью. Продукция челябинцев повышает долговечность вооружения и спасает жизни. Масла помогают снимать нагары на стволах и в механизмах, устранять пороховые отложения. В результате сокращается количество заклиниваний при стрельбе, что может иметь решающее значение в условиях реальных боев. Предприятие Ultman производит химические препараты для оружия, цеха располагаются в Челябинске. За 2022 год популярность продуктовой линейки возросла в три раза. Спецоперация проводится с 24 февраля. Перед военными поставлены задачи по проведению денацификации и демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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