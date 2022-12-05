Оружейная химия из Челябинска повысила надежность работы оружия на Донбассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Оружейные химические составы из Челябинска оценили участники спецоперации в Донбассе. Как сообщил URA.RU директор компании-производителя Андрей Тейбус, предприятие отправило военным три партии.

«Отправили нашим бойцам три партии. Пробные предназначались для воинских частей в Елани и Чебаркуле: ребята оценили наши изделия в боевых условиях на учениях и непосредственно в бою», — рассказал URA.RU Тейбус.

Первоначально сформировали груз из 15 комплектов. Очередная партия ушла в Волгоград для переправки в Донбасс 5 декабря. Компания Ultman передала военным гель для чистки оружия и два вида масел — защитное и глубоко проникающее, редкий аналог американской продукции. Бойцы разведроты оценили продукцию и записали видео с благодарностью.

Продукция челябинцев повышает долговечность вооружения и спасает жизни. Масла помогают снимать нагары на стволах и в механизмах, устранять пороховые отложения. В результате сокращается количество заклиниваний при стрельбе, что может иметь решающее значение в условиях реальных боев. Предприятие Ultman производит химические препараты для оружия, цеха располагаются в Челябинске. За 2022 год популярность продуктовой линейки возросла в три раза.

Спецоперация проводится с 24 февраля. Перед военными поставлены задачи по проведению денацификации и демилитаризации Украины.