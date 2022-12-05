Президент Путин объявил благодарность тюменскому студенту

Президент России Владимир Путин объявил благодарность студенту тюменского техникума

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность жителям Тюменской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность студенту Тюменского колледжа цифровых и педагогических технологий Богдану Ивакину. Соответствующая информация опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. Распоряжением главы государства благодарность объявлена еще двум тюменцам.

«За успешное участие в европейском чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллз» в городе Граце (Австрийская Республика) объявить благодарность президента Российской Федерации Ивакину Богдану Анатольевичу, студенту государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Колледж цифровых и педагогических технологий», — указано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Этим же распоряжением за успешную подготовку национальной сборной команды Российской Федерации к чемпионату по профмастерству по стандартам «Ворлдскиллз» благодарность от главы государства была объявлена предпринимателю из Тюменской области Александру Горбачеву. Владимир Путин также отметил работу Глеба Такканду, который занимает должность начальника управления филиала ООО «ЛУКойл-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в Тюмени.