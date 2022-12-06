Необычная елочная игрушка выставлена на продажу в Перми Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми за 22 тысячи рублей продается игрушка для новогодней ели, изготовленная в конце XIX — начале XX века. Такое объявление размещено на сервисе Avito.

«Елочная игрушка „Арлекин“. Ручная работа. Конец 19 — начало 20 века. Текстиль, лицо вышито. Практически единственный экземпляр. Без торга», — пишет продавец.

Автор объявления отметил, что готов передать игрушку лично в руки, либо отправить почтой при полной оплате товара. Ранее URA.RU писало о продаже кольца с Путиным, тираж которых всего 100 экземпляров.

Раритетная игрушка выставлена на продажу в Перми Avito

Арлекин, сделанный в конце19 — начале 20 века Avito