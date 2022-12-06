В Перми продается раритетная елочная игрушка XIX века. Скрин

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Выставка советского быта. Тюмень, новогодние украшения, быт, вещи, ретро, новый год, елочные игрушки, новогодние игрушки
Необычная елочная игрушка выставлена на продажу в Перми Фото:

В Перми за 22 тысячи рублей продается игрушка для новогодней ели, изготовленная в конце XIX — начале XX века. Такое объявление размещено на сервисе Avito.

«Елочная игрушка „Арлекин“. Ручная работа. Конец 19 — начало 20 века. Текстиль, лицо вышито. Практически единственный экземпляр. Без торга», — пишет продавец.

Автор объявления отметил, что готов передать игрушку лично в руки, либо отправить почтой при полной оплате товара. Ранее URA.RU писало о продаже кольца с Путиным, тираж которых всего 100 экземпляров.

Раритетная игрушка выставлена на продажу в Перми
Арлекин, сделанный в конце19 — начале 20 века
Игрушка ручной работы со спины

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В Перми за 22 тысячи рублей продается игрушка для новогодней ели, изготовленная в конце XIX — начале XX века. Такое объявление размещено на сервисе Avito. «Елочная игрушка „Арлекин“. Ручная работа. Конец 19 — начало 20 века. Текстиль, лицо вышито. Практически единственный экземпляр. Без торга», — пишет продавец. Автор объявления отметил, что готов передать игрушку лично в руки, либо отправить почтой при полной оплате товара. Ранее URA.RU писало о продаже кольца с Путиным, тираж которых всего 100 экземпляров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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