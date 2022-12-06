Все 15 членов преступной группировки задержаны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте обезвредили ОПГ, члены которой похитили свыше 60 тонн дизельного топлива у железнодорожного предприятия. Как сообщили URA.RU в пресс-службе МВД РФ, криминальный бизнес наладил предприниматель из Челябинска.

«Злоумышленники приезжали на перегоны на грузовом автомобиле, который внешне был похож на вахтовую машину, а внутри у него имелась емкость для ГСМ. Туда сообщники и сливали нефрепродукты. Позже горючее подельники реализовывали на территории города, а деньги делили между собой», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

В ведомстве отметили, что костяк группировки состоял из знакомых предпринимателя, которые работали в локомотивном депо, а также машинистов. Одни члены группы похищали топливо из баков локомотивов, а другие помогали перевозить краденое.

За все время своей незаконной деятельности подельники похитили у железнодорожников свыше 2,5 млн рублей. Пятеро участников банды, совместно с ее организатором, находятся под домашним арестом, остальные — под подпиской о невыезде.

Ранее в Челябинской области задержали ОПГ из 33 машинистов, которая на протяжении восьми месяцев сливала топливо с тепловозов. В мае 2022 года все участники группировки были осуждены и получили от девяти месяцев до трех с половиной лет колонии общего режима. В ноябре областной суд отменил решение суда первой инстанции и вернул дело в прокуратуру.