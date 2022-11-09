Суд в Челябинске отменил приговор в отношении ОПГ машинистов из Златоуста

10 ноября 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

Областной суд отменил приговор в отношении группы машинистов железной дороги Фото: Денис Моргунов © URA.RU Областной суд отменил приговор в отношении группы 33 машинистов из Златоуста Челябинской области. Как URA.RU сообщили адвокаты в процессе, дело вернули в прокуратуру. «В апелляционной инстанции приговор отменили. Дело вернули в прокуратуру», — рассказал URA.RU адвокат Михаил Васильев. Другой адвокат Александр Чудинов ждет полного текста решения в течение трех дней. В настоящее время оглашены лишь вводная и резолютивная части. Васильев добавил, что приговор оставлен в силе только в части, где по ряду статей Уголовного кодекса РФ подсудимые были реабилитированы. Адвокаты отметили, что в случае отсутствия обжалования судебного решения со стороны прокуратуры следствию придется провести работу заново. Расследование вело Южно-Уральское управление внутренних дела на транспорте. Приговор суд вынес в мае. В Уральской транспортной прокуратуре тогда заявили, что с февраля по сентябрь 2018 года группа из машинистов и помощников под руководством жителя поселка Хребет похищала дизельное топливо из тепловозов. Размер ущерба, по словам представителей прокуратуры, превысил 7 млн рублей.

Областной суд отменил приговор в отношении группы 33 машинистов из Златоуста Челябинской области. Как URA.RU сообщили адвокаты в процессе, дело вернули в прокуратуру. «В апелляционной инстанции приговор отменили. Дело вернули в прокуратуру», — рассказал URA.RU адвокат Михаил Васильев. Другой адвокат Александр Чудинов ждет полного текста решения в течение трех дней. В настоящее время оглашены лишь вводная и резолютивная части. Васильев добавил, что приговор оставлен в силе только в части, где по ряду статей Уголовного кодекса РФ подсудимые были реабилитированы. Адвокаты отметили, что в случае отсутствия обжалования судебного решения со стороны прокуратуры следствию придется провести работу заново. Расследование вело Южно-Уральское управление внутренних дела на транспорте. Приговор суд вынес в мае. В Уральской транспортной прокуратуре тогда заявили, что с февраля по сентябрь 2018 года группа из машинистов и помощников под руководством жителя поселка Хребет похищала дизельное топливо из тепловозов. Размер ущерба, по словам представителей прокуратуры, превысил 7 млн рублей.