09 ноября 2022

Суд в Челябинске отменил приговор в отношении ОПГ машинистов из Златоуста

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Областной суд отменил приговор в отношении группы машинистов железной дороги Фото:

Областной суд отменил приговор в отношении группы 33 машинистов из Златоуста Челябинской области. Как URA.RU сообщили адвокаты в процессе, дело вернули в прокуратуру.

«В апелляционной инстанции приговор отменили. Дело вернули в прокуратуру», — рассказал URA.RU адвокат Михаил Васильев.

Другой адвокат Александр Чудинов ждет полного текста решения в течение трех дней. В настоящее время оглашены лишь вводная и резолютивная части. Васильев добавил, что приговор оставлен в силе только в части, где по ряду статей Уголовного кодекса РФ подсудимые были реабилитированы.

Адвокаты отметили, что в случае отсутствия обжалования судебного решения со стороны прокуратуры следствию придется провести работу заново. Расследование вело Южно-Уральское управление внутренних дела на транспорте.

Приговор суд вынес в мае. В Уральской транспортной прокуратуре тогда заявили, что с февраля по сентябрь 2018 года группа из машинистов и помощников под руководством жителя поселка Хребет похищала дизельное топливо из тепловозов. Размер ущерба, по словам представителей прокуратуры, превысил 7 млн рублей.

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Областной суд отменил приговор в отношении группы 33 машинистов из Златоуста Челябинской области. Как URA.RU сообщили адвокаты в процессе, дело вернули в прокуратуру. «В апелляционной инстанции приговор отменили. Дело вернули в прокуратуру», — рассказал URA.RU адвокат Михаил Васильев. Другой адвокат Александр Чудинов ждет полного текста решения в течение трех дней. В настоящее время оглашены лишь вводная и резолютивная части. Васильев добавил, что приговор оставлен в силе только в части, где по ряду статей Уголовного кодекса РФ подсудимые были реабилитированы. Адвокаты отметили, что в случае отсутствия обжалования судебного решения со стороны прокуратуры следствию придется провести работу заново. Расследование вело Южно-Уральское управление внутренних дела на транспорте. Приговор суд вынес в мае. В Уральской транспортной прокуратуре тогда заявили, что с февраля по сентябрь 2018 года группа из машинистов и помощников под руководством жителя поселка Хребет похищала дизельное топливо из тепловозов. Размер ущерба, по словам представителей прокуратуры, превысил 7 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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