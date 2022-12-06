Екатеринбуржец проник в ТЦ через служебный вход и обокрал сотрудников

06 декабря 2022 в 22:47 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец украл у сотрудницы ТЦ iPhone 11 и ее куртку Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге мужчина, попав через служебный вход в торговый центр «Гринвич», обокрал сотрудников магазина. В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу сообщили корреспонденту URA.RU, что полиция уже занимается расследованием дела «Заявление принято в полицию. По нему будет проведена проверка, лицо причастное к данному происшествию уже устанавливается», — сообщили в УМВД России по Екатеринбургу. Мужчина украл у сотрудницы торгового центра «Гринвич» iPhone 11 и ее куртку. В пресс-службе полиции Екатеринбурга сообщили, что заявление о краже поступило вечером 6 декабря. Ранее URA.RU сообщало, что неизвестный ограбил секс-шоп на улице Малышева в Екатеринбурге. Его добычей стали 13,5 тысяч рублей из кассы и электрический мастурбатор.

В Екатеринбурге мужчина, попав через служебный вход в торговый центр «Гринвич», обокрал сотрудников магазина. В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу сообщили корреспонденту URA.RU, что полиция уже занимается расследованием дела «Заявление принято в полицию. По нему будет проведена проверка, лицо причастное к данному происшествию уже устанавливается», — сообщили в УМВД России по Екатеринбургу. Мужчина украл у сотрудницы торгового центра «Гринвич» iPhone 11 и ее куртку. В пресс-службе полиции Екатеринбурга сообщили, что заявление о краже поступило вечером 6 декабря. Ранее URA.RU сообщало, что неизвестный ограбил секс-шоп на улице Малышева в Екатеринбурге. Его добычей стали 13,5 тысяч рублей из кассы и электрический мастурбатор.