06 декабря 2022

Популярный аква-клуб выставили на продажу в Челябинске. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Готовый бизнес продается за 9 млн рублей Фото:

Собственник выставил на продажу семейный аква-клуб «SPA Карибы» на Тополиной аллее в Челябинске. За готовый бизнес продавец просит 9 млн рублей.

«Продается отлаженный высокодоходный бизнес. В комплексе площадью 310 квадратных метров работают два направления: детский бассейн и сауна „SPA Карибы“», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Уточняется, что в детском бассейне проводятся занятия по плаванию для посетителей от 1,5 месяцев до 15 лет. «SPA Карибы» включает в себя хамам, финскую сауну, бассейн 16 на 5 метров, банкетный зал площадью 260 метров, бильярд. В помещениях проводился ремонт в 2020 году. Вместе с бизнесом продается все оборудование, здание и земля находятся в собственности. Владелец бизнеса уточняет, что продажа осуществляется в связи с «непрофильным активом».

Ранее сообщалось, что власти Катав-Ивановска ищут подрядчика для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с игровым залом и бассейном за 571 млн рублей. Возведение ФОКа намечено на 2023 год.

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Собственник выставил на продажу семейный аква-клуб «SPA Карибы» на Тополиной аллее в Челябинске. За готовый бизнес продавец просит 9 млн рублей. «Продается отлаженный высокодоходный бизнес. В комплексе площадью 310 квадратных метров работают два направления: детский бассейн и сауна „SPA Карибы“», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что в детском бассейне проводятся занятия по плаванию для посетителей от 1,5 месяцев до 15 лет. «SPA Карибы» включает в себя хамам, финскую сауну, бассейн 16 на 5 метров, банкетный зал площадью 260 метров, бильярд. В помещениях проводился ремонт в 2020 году. Вместе с бизнесом продается все оборудование, здание и земля находятся в собственности. Владелец бизнеса уточняет, что продажа осуществляется в связи с «непрофильным активом». Ранее сообщалось, что власти Катав-Ивановска ищут подрядчика для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с игровым залом и бассейном за 571 млн рублей. Возведение ФОКа намечено на 2023 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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