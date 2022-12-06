Готовый бизнес продается за 9 млн рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Собственник выставил на продажу семейный аква-клуб «SPA Карибы» на Тополиной аллее в Челябинске. За готовый бизнес продавец просит 9 млн рублей.

«Продается отлаженный высокодоходный бизнес. В комплексе площадью 310 квадратных метров работают два направления: детский бассейн и сауна „SPA Карибы“», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Уточняется, что в детском бассейне проводятся занятия по плаванию для посетителей от 1,5 месяцев до 15 лет. «SPA Карибы» включает в себя хамам, финскую сауну, бассейн 16 на 5 метров, банкетный зал площадью 260 метров, бильярд. В помещениях проводился ремонт в 2020 году. Вместе с бизнесом продается все оборудование, здание и земля находятся в собственности. Владелец бизнеса уточняет, что продажа осуществляется в связи с «непрофильным активом».

Ранее сообщалось, что власти Катав-Ивановска ищут подрядчика для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с игровым залом и бассейном за 571 млн рублей. Возведение ФОКа намечено на 2023 год.