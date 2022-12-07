07 декабря 2022

Суд отправил в колонию екатеринбуржца, который напал на таксиста с ножом

© Служба новостей «URA.RU»
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Зал суда. Тюмень, зал суда, суд, зал судебного заседания
Суд отправил екатеринбуржца в колонию на 5,5 лет Фото:

Екатеринбуржца Александра Рябчевских отправили на 5,5 лет в колонию строгого режима за нападение на таксиста, которому он вместе с напарником угрожал ножом и велел ехать на кладбище. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Суд Екатеринбурга назначил Александру Рябчевских наказание по совокупности преступлений в виде пяти лет, шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе. Сам нападавший отрицал свою вину.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года. Рябчевских взял себе в напарники человека, отправленного на принудительное лечение, и решил ограбить таксиста. Вдвоем они залезли в машину к водителю, приставили ему к горлу нож и потребовали ехать на кладбище. Таксист, чтобы спастись, резко затормозил у ТЦ «Антей», выхватил нож у Рябчевских и выпрыгнул из машины. Нападавших задержала служба безопасности торгового центра.

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Екатеринбуржца Александра Рябчевских отправили на 5,5 лет в колонию строгого режима за нападение на таксиста, которому он вместе с напарником угрожал ножом и велел ехать на кладбище. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд Екатеринбурга назначил Александру Рябчевских наказание по совокупности преступлений в виде пяти лет, шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе. Сам нападавший отрицал свою вину. Инцидент произошел в сентябре 2019 года. Рябчевских взял себе в напарники человека, отправленного на принудительное лечение, и решил ограбить таксиста. Вдвоем они залезли в машину к водителю, приставили ему к горлу нож и потребовали ехать на кладбище. Таксист, чтобы спастись, резко затормозил у ТЦ «Антей», выхватил нож у Рябчевских и выпрыгнул из машины. Нападавших задержала служба безопасности торгового центра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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